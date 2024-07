In casa Al Ittihad, la situazione continua a non essere ancora totalmente chiarita. Dopo il fallimento della trattativa con Stefano Pioli, il club ha trovato l’accordo con Laurent Blanc che ha dato il suo ok alla destinazione saudita.

Tuttavia, l’Al Ittihad deve ancora sciogliere le riserve sull’approdo del tecnico francese.

Nel frattempo sul mercato c’è un obiettivo ambizioso per il l’attacco, che risponde al nome di Moussa Diaby dell’Aston Villa.