ESCLUSIVA SI Pedullà: “Lazio, Tavares in dirittura d’arrivo”

Nuno Tavares alla Lazio è in dirittura d’arrivo. C’è l’accordo totale tra il club biancoceleste e l’Arsenal, operazione in prestito con obbligo di riscatto a circa 7 milioni. Rispetto a quanto avevamo scritto qualche giorno fa c’è stato uno sconto, come chiedeva la Lazio, di circa 3 milioni sul cartellino. Mancano gli ultimi dettagli con gli agenti del terzino sinistro portoghese classe 2000, ma la Lazio conta di risolverli in giornata. Tavares è tornato all’Arsenal dall’esperienza in prestito con il Nottingham, un ruolo decisivo lo ha avuto Guendouzi per l’eccellente rapporto tra i due che sono stati compagni di squadra e che hanno avuto una trafila simile (Arsenal, Marsiglia).