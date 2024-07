Milan, che fai? I rossoneri sembrano immobili sul mercato…

Nessuna operazione, l’arrivo di Joshua Zirkzee sfumato e un’apparente calma piatta che comincia ad agitare i tifosi. Il Milan 2024/25 non è certamente una società “loquace”. Dopo la presentazione della nuova stagione e di Paulo Fonseca la squadra ha ripreso ad allenarsi e società rossonera si è di fatto dedicata a definire il progetto seconda squadra. E poco altro, caduta in un totale mutismo sulle situazioni che riguardano la prima squadra che appare agli occhi dei tifosi un’immobilismo ingiustificabile.

Aspettative da Milan

Tra I tifosi rossoneri, infatti, dopo la scorsa stagione e l’addio di Stefano Pioli ci si attendeva più “azione”. I tifosi del Milan avrebbero voluto una società pronta a chiudere almeno un paio di acquisti per provare a colmare il gap tecnico che divide i rossoneri dall’Inter invece ancora non c’è stato un vero e proprio intervento. Se le aspettative erano forse molto alte rispetto a quella che era l’effettiva realtà, ovvero di una squadra consapevole di non dover fare tantissimo per rinforzare un Milan comunque giunto secondo, all’altra ci si attendeva un Milan più pronto.

Una speranza l’aveva data l’intenzione di pagare la clausola di Joshua Zirkzee immediatamente, a inizio luglio per riempire subito il buco del centravanti. Invece, i rossoneri si sono arenati sulle elevate richieste di commissione di Kia Joorabchian. E dall’annuncio alla presentazione di Fonseca, il Diavolo è caduto in un silenzio che agita i tifosi, tanto da spingere gli ultras a non presentarsi al primo giorno di allenamenti a Milanello. Anche perché negli stessi occhi i rossoneri osservano la Juventus che lavora alacremente per colmare il gap che la separa da Milan e Inter.

Serve una reazione

Ecco perché ora, definito il progetto di Milan Futuro che è riuscito ad iscriversi in Serie C, i rossoneri devono reagire. Al Milan servono almeno due rinforzi in difesa, qualcosa dovranno fare a centrocampo e soprattutto in attacco devono assolutamente portare a casa un centravanti di livello che non faccia rimpiangere Giroud. Ma soprattutto dovrebbero far sapere ai tifosi che la società è viva e sta lavorando per il futuro anche della prima squadra.