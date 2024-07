La Fiorentina si è inserita nella corsa per il difensore del Boca Juniors Nicolas Valentini. Il classe 2001, che piace anche a Roma e Udinese, ha un contratto in scadenza a fine dicembre. I viola, secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, sono in stretto contatto con l’entourage del giocatore perché vorrebbero prendere l’argentino a parametro zero nel 2024.