Rossi si vendica di Marquez: ossessione Ducati in Spagna

Le emozioni e le grandi novità non mancano mai in MotoGP, anche per decidere l’assetto dei piloti a partire dal 2025: Rossi si ‘vendica’ subito di Marquez

Non è facile capire il futuro in molti casi, ancora di più se si parla di MotoGP. Da mesi, si susseguono i rumors su quale moto siederanno alcuni dei più importanti piloti del mondo delle due ruote e tutto è partita dalla casella da occupare nel posto ufficiale Ducati e che, alla fine, e anche un po’ a sorpresa, è finito a Marc Marquez.

Lo spagnolo sa bene come si fa a vincere e l’ha dimostrato nel corso di tutta la sua carriera, per cui tenterà di replicare anche alla guida della scuderia italiana e con una delle due ruote più potenti in circolazione. Certo, le polemiche non sono mancate, perché secondo la stragrande maggioranza, quel posto l’avrebbe meritato Jorge Martin, che sta combattendo a stretto contatto con Francesco Bagnaia per la vetta del Mondiale e che, invece, andrà in Aprilia.

La scelta di Marquez ha portato alla separazione tra Ducati e Pramac dopo molti anni insieme, ma soprattutto ha scatenato un effetto domino in cui in pochi stanno restando immuni e che potrebbe accendere anche la storica rivalità tra lo spagnolo e Valentino Rossi.

La vendetta di Rossi su Marquez: cosa succede per il futuro di Alex Marquez

Se Marc ha potuto esultare per avere ottenuto il posto nella Ducati ufficiale, suo fratello Alex Marquez, attualmente in Gresini Racing, non sa quale sarà il suo futuro, almeno fino a questo momento. E, secondo quanto riportato da ‘El Nacional’, potrebbe esserci lo zampino di Valentino Rossi in quello che succederà, anche per via della precedente rivalità familiare.

In una recente intervista a ‘Relevo’, Alex Marquez aveva dichiarato: “C’è un’opzione interessante, che se tutto si combina insieme… è come sempre, il mercato dei piloti è come una scala, ognuno si posiziona, e devi vedere dove andranno quelli attualmente in testa al campionato”.

A distanza di giorni, nulla è stato ancora deciso ma, vista la collaborazione tra Ducati e VR46, il posto in uno dei team satellite della Rossa potrebbe essere seriamente a rischio. Ma i problemi non mancano neanche per uno dei piloti più amati e vincenti di sempre, che dopo aver perso Bezzecchi, potrebbe perdere anche Di Giannantonio.