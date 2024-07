“Mandatelo via”, bufera in Formula 1: salta un big

Durissima presa di posizione contro uno dei protagonisti della F1. Vuole che venga mandato via per il bene del team

La stagione 2024 di Formula 1 è ormai arrivata al giro di boa ed è già possibile trarre un primo bilancio basandoci su quanto si è visto in pista. L’evidenza principale è che la Red Bull non domina più come in passato.

Merito della concorrenza che ha saputo accorciare il gap creatosi nei due campionati precedenti ed approfittare delle incertezze alla Scuderia campione del mondo che, forse, farebbe meglio a correre ai ripari. Un concetto quest’ultimo,sempre più diffuso tra appassionati ed addetti ai lavori.

Sì, perché è palese che, da circa un anno a questa parte, la Red Bull ha un grosso problema nella formazione di piloti. Da una parte c’è il velocissimo Max Verstappen che battaglia sempre e comunque per la vittoria ed è in testa alla classifica per distacco; dall’altra c’è Sergio Perez, il quale, con la stessa identica vettura, non riesce quasi mai ad offrire un rendimento all’altezza della sua monoposto. Basti pensare che Checo è solo sesto nella classifica generale con soli 116 punti conquistati, meno della metà rispetto al collega campione in carica (255 punti).

Formula 1, Perez arranca: il campione del mondo ne chiede la sostituzione

Sono dunque lontani i tempi del Perez vice-campione del mondo. E proprio per questo motivo in tanti sono rimasti sorpresi del fatto che la Red Bull gli abbia rinnovato il contratto fino al 2026. Certo è che se il nativo di Guadalajara continuasse ad offrire un rendimento al di sotto delle aspettative, non è da escludersi che i vertici della Scuderia possano tornare sui propri passi sostituendolo con un altro pilota. Uno scenario caldeggiato anche da un autorevole protagonista del paddock.

Ci riferiamo a Jenson Button, campione del mondo 2009 ed oggi consulente della Williams. “É un enorme problema per la scuderia. Il suo weekend a Silverstone è stato terrificante”, ha esordito l’ex pilota in un intervento ai microfoni di Sky Sport UK. “

Si c’entra anche la sfortuna, ma ormai McLaren prende ogni weekend più punti di Red Bull e non è positivo per il team austriaco. Perez deve ottenere almeno un paio di punti o addirittura mettersi a ruota di Max. Non possono sopportare questa situazione ancora per molto“, ha aggiunto senza giri di parole. E la chiosa finale è ancora più netta: “Se non dovesse ottenere punti al prossimo GP, dovranno trovare un sostituto per me. É una cosa bruttissima da fare ad un pilota, ma rischiano di compromettere il mondiale”.

Vedremo. Intanto, lo ricordiamo, la Formula 1 tornerà in pista nel fine settimana tra il 19 e il 21 luglio all’Hungaroring di Budapest, sede del Gran Premio di Ungheria. Sarà il penultimo GP prima della pausa estiva che comincerà dopo il GP del Belgio, previsto nell’ultimo weekend del mese.