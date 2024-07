Complotto Marquez: così fa fuori Valentino Rossi

Marc Marquez contro Valentino Rossi: quando la rivalità si trasforma in una battaglia ai danni dell’acerrimo rivale…

La rivalità tra Marc Marquez e Valentino Rossi è una delle storie più avvincenti e discusse del motociclismo. Per anni i due campioni si sono sfidati in pista con intensità e passione, l’astio che intercorre fra loro è noto a tutti gli appassionati del settore e non da circa un decennio. Tuttavia, ciò che è emerso recentemente ha lasciato il mondo della MotoGP sconvolto: Marquez avrebbe ordito un ‘complotto’ per far terra bruciata attorno al suo rivale italiano.

Secondo fonti interne al paddock, come riporta il portale ispanico ‘ElNacional.cat’, Marquez sta tentando di condurre i piloti dell’accademia di Valentino Rossi al di fuori della Ducati. Una mossa strategica che mira a favorire suo fratello Alex Marquez e a danneggiare il Dottore.

Questa sorprendente rivelazione arriva in un momento cruciale, con Marquez che ha deciso di lasciare la Honda per correre con il team Gresini Racing e dalla prossima stagione sarà pilota del team ufficiale Ducati. Un cambio di scenario che rappresenta non solo una ricerca del meglio per il suo futuro, ma anche un tentativo di dominare ulteriormente nel campionato.

La prossima annata sarà ancora più elettrizzante, con Valentino Rossi che continuerà per forza di cose a essere una figura di spicco in casa Ducati. La sua squadra, il Pertamina Enduro VR46 Racing Team, ha piani ambiziosi e sembra destinata a rimanere legata alla Ducati ancora per molto tempo. Si parla già di un possibile primo premio dalla scuderia italiana, che potrebbe arrivare sotto forma di una moto nel 2025 per uno dei piloti della squadra di Rossi, con Fabio Di Giannantonio in pole position per ricevere questo prestigioso riconoscimento.

La trama tessuta da Marquez: ostacolare Rossi a tutti i costi

Marc Marquez, tuttavia, non è disposto a lasciare che questo accada senza combattere. Nonostante il suo passaggio al team ufficiale Ducati e la possibilità di avere una GP25, Marquez sa che la competizione sarà feroce. La sua strategia? Impedire che la squadra di Rossi ottenga una GP25 per la prossima stagione. E la chiave di questo piano potrebbe essere il team Gresini Racing, con il quale Marquez ha corso quest’anno.

L’obiettivo di Marquez è chiaro: far promuovere uno dei piloti del team Gresini, possibilmente insieme al fratello Alex, nella speranza di destabilizzare la squadra di Rossi e ridurne l’influenza all’interno della Ducati. Le trattative sono ancora in corso e la situazione potrebbe evolvere nelle prossime settimane, ma è evidente che la battaglia tra Marquez e i protetti di Rossi non si limiterà alla pista.

Valentino Rossi, da parte sua, non ha intenzione di cedere il passo. La sua influenza all’interno della Ducati è tuttora notevole e il Dottore è determinato a utilizzarla per rafforzare la sua posizione e quella dei suoi ‘figliocci’. Con Franco Morbidelli e Fabio Di Giannantonio pronti a firmare i contratti per la prossima stagione, VR46 punta a costruire una squadra competitiva che possa resistere agli attacchi di Marquez.

In questo contesto di tensioni e strategie, la prossima stagione di MotoGP promette di essere una delle più avvincenti di sempre.