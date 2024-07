“Sono tutte stupidaggini”: furia totale su Sinner

Prosegue il dibattito su Jannik Sinner dopo l’eliminazione a Wimbledon, arriva una replica al veleno sull’azzurro

Dopo la delusione patita a Wimbledon, Jannik Sinner avrà comunque la consolazione di rimanere ancora numero uno del ranking. Anche se sia Djokovic che Alcaraz non sono a grandissima distanza e nelle prossime settimane bisognerà difendersi dai loro assalti, per mantenere il primato.

Un passo alla volta, in ogni caso. Il prossimo obiettivo, cui Sinner tiene tantissimo e con lui tutta l’Italia sportiva e tennistica, è quello delle Olimpiadi. Si può andare a caccia di una medaglia a Parigi, sulla terra del Roland Garros che ha visto Jannik arrivare qualche settimana fa in semifinale. In più, l’altoatesino potrà anche provarci nel torneo di doppio insieme a Lorenzo Musetti.

Le ambizioni dell’Italia della racchetta in vista della rassegna a cinque cerchi non sono mai state così fondate. Anche se c’era stata un po’ di preoccupazione in seguito al match perso con Medvedev, visto il malore accusato da Jannik. Che sotto consiglio dei medici ha deciso di non prendere parte al torneo di Bastad, che avrebbe dovuto svolgere in preparazione al torneo olimpico.

Per Sinner, qualche giorno di riposo, prima di riprendere gli allenamenti a Montecarlo, a casa sua, e da lì poi recarsi direttamente a Parigi. Il numero uno al mondo ha deciso di trascorrere qualche giorno in relax in Costa Smeralda insieme alla fidanzata, la tennista Anna Kalinskaya. Una decisione che ha generato più di qualche polemica.

Panatta in difesa di Sinner e Anna Kalinskaya: “E’ già successo”

Polemiche cui ha deciso di rispondere a tono Adriano Panatta. L’ex leggenda del tennis azzurro si spende da sempre a favore di Sinner e anche in questo caso prende le sue parti.

Su ‘Il Fatto Quotidiano’, Panatta ha sparato a zero contro chi contesta a Sinner una sconfitta arrivata ai quarti di finale di Wimbledon contro un giocatore forte come Medvedev e soprattutto contro chi lo accusa di essere “distratto” dalle sue vicende sentimentali. “Nessuno è imbattibile, anche nel tennis – ha spiegato – Sinner ci aveva abituato troppo bene negli ultimi mesi. Non è un robot e non si può pretendere la perfezione, poi ha avuto la sfortuna di giocare contro un Medvedev che si è espresso su un livello più elevato di quello di un numero 5 al mondo”.

In merito ad eventuali distrazioni di Sinner relativa alla Kalinskaya è stato secco e pungente: “Tutte stupidaggini, stesse cose già successe con Berrettini e la Satta. Se uno sta con la sua fidanzata non fa niente di male, loro due mi sembra abbiano un rapporto molto carino”.