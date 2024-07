Euro 2024, la Spagna trionfa con merito: la Roja è tornata

Alla fine ha vinto la squadra più forte. La Spagna ha trionfato nella finale di Euro 2024 sconfiggendo in finale una buona Inghilterra, sicuramente una squadra che si è comportata da tale rispetto alle prime uscite nella competizione. Ma la formazione di Luis de la Fuente è stata troppo bella per non poter vincere, e anche nell’ultimo atto ha dimostrato di aver superato le scorie negative degli ultimi anni.

Un cambio generazionale che ha fatto bene a tutti, un lavoro mirato e oculato su tutte le categorie della Nazionale che ha portato a un’evoluzione tecnico-tattica importante. Lamine Yamal e Nico Williams sono soltanto due delle pedine che segneranno i prossimi anni, la Spagna è andata avanti con la tradizione, nel momento di difficoltà, e alla distanza ha dimostrato che la qualità c’è ancora. E ieri, nella splendida cornice di Berlino, è tornata a trionfare.