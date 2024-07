Terremoto Briatore in Formula 1: lo sta per fare davvero

Flavio Briatore è tornato in Formula 1 con l’Alpine. Il manager ha idee chiarissime per il futuro della Scuderia

Il grande ritorno in Formula 1 di Flavio Briatore è una delle notizie dell’anno, almeno per quanto riguarda il mondo dei motori. L’imprenditore piemontese ha già avuto esperienze vincente in Formula 1, alla Benetton e alla Renault negli anni ’90 e a inizio millennio.

In questo periodo, riesce a portare nella sua scuderia Michael Schumacher, con il quale vince due titoli mondiali, nel 1994 e nel 1995. Dopo un periodo lontano dalla Formula 1, torna in Renault nel 2001 e vince altri due titoli con Fernando Alonso, nel 2005 e nel 2006.

Dopo un’indagine della FIA, in seguito al caso Crashgate del 2008, la posizione di Briatore risulta particolarmente compromessa. Fuori dalla F1 dal 2009, il suo ritorno alla Alpine è stato inaspettato. La scuderia francese aveva bisogno di qualcuno in grado di risollevarla, dopo un inizio di stagione negativo. Briatore è già operativo (sta provando a ingaggiare Sainz) e, in vista della prossima stagione, sembra sia intenzionato a mettere in atto cambiamenti importanti.

Briatore pronto a cambiare l’Alpine, il piano

Ron Sanchez è il supervisore tecnico della Alpine ed ha lavorato in McLaren e Ferrari in passato. Sarà lui a curare (insieme ad altri) il progetto della nuova monoposto che gareggerà la prossima stagione. Flavio Briatore vorrebbe una vettura completamente rivoluzionata, in grado di competere maggiormente con le rivali.

Ecco un breve estratto delle parole di Ron Sanchez, riprese da f1-news: “Vengo da esperienze con Ferrari e McLaren, conosco quali sono gli standard per stare a certi livelli. La macchina va aggiornata, la struttura si sta adeguando e stiamo imparando a conoscerla. Le abbiamo tolto un po’ di peso, dobbiamo sistemare il telaio e trovare l’assetto giusto. Stiamo lavorando per migliorare i punti deboli della vettura in vista del 2025. Dobbiamo lavorare sull’aerodinamica e rivedremo anche l’hardware. Cambieremo alcuni concetti meccanici della monoposto, anche se da fuori sembrerà simile”.

La Alpine è chiamata a fare il salto di qualità l’anno prossimo, Flavio Briatore non ha nessuna intenzione di fare il ruolo della comparsa. Più volte, in queste settimane, l’imprenditore ha rilasciato interviste nelle quali ha spiegato di voler riportare la scuderia francese ai vertici della Formula 1. È il suo grande obiettivo e il 2025 sarà un anno importante perché anticiperà l’arrivo del nuovo regolamento sulle power unit che, chissà, potrebbe cambiare gli attuali equilibri in griglia di partenza.