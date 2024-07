Juventus, Motta riparte dal centrocampo: serve una rivoluzione

La Juventus continua la preparazione estiva in vista del prossimo campionato che dovrà essere molto diverso dall’ultimo. Thiago Motta ha le idee molto chiare e i primi acquisti della sua era vanno in una direzione ben precisa. Molte attenzioni le avrà il centrocampo, forse il reparto più debole nell’ultima stagione e quello che dovrà essere maggiormente rivoluzionato per far sì che i bianconeri possano ambire a traguardi prestigiosi.

Douglas Luiz e Thuram sono i primi innesti e porteranno qualità e quantità, Motta dovrà poi lavorare sulla testa di chi l’anno scorso ha fatto molta fatica, Locatelli su tutti. A Bologna ha costruito un centrocampo che era una sola cosa con l’attacco, la speranza è che anche a Torino Motta possa replicare quanto di buono fatto sotto le Due Torri.