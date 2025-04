Doppia frattura, UFFICIALE: salta il GP del Qatar

Non ci sarà domenica in Qatar dopo il brutto infortunio rimediato in allenamento: per il pilota italiano una tegola pesante

Un inizio di stagione promettente, la speranza di poter lottare per il titolo. Il pilota italiano accarezza davvero il sogno di poter essere protagonista nel motomondiale, ma ora deve fare i conti con un brutto infortunio che lo toglierà dai giochi almeno in Qatar.

Frattura tibia e omero: è questo il terribile responso dopo la caduta rimediata in allenamento. Una diagnosi che non lascia spazio ad interpretazioni: in Qatar non potrà correre. Per Matteo Bertelle, giovane pilota padovano impegnato in Moto3, è arrivata la brutta notizia: domenica durante un allenamento è stato protagonista di una caduta che ha lasciato conseguenze importanti sul suo corpo.

Attualmente ricoverato in ospedale, Bertelle ha riportato la frattura della tibia destra e dell’omero sinistro, come comunicato dal suo team, il LevelUp-MTA. Il 21enne è stato ricoverato in ospedale per essere sottoposto anche ad accertamenti da parte dei medici: il team, inoltre, conferma che il pilota padovano non potrà essere presente al GP del Qatar. “Tutto il team augura a Matteo una pronta guarigione” si legge nel comunicato che ufficializza il forfait.

Brutto infortunio per Bertelle: come Jorge Martin

E dire che il Mondiale di Bertelle era iniziato più che bene. Due pole position consecutive e tre volte su tre in top cinque, con la perla del podio conquistato ad Austin, il primo in Moto3 della sua carriera.

Un’iniezione di fiducia e punti (è terzo nella classifica piloti) che ora però un po’ svanirà dopo questo incidente. Bertelle spera di poter tornare in pista il prima possibile e farlo, ovviamente, continuando ad essere competitivo. Intanto però dovrà pensare a guarire nel minor tempo possibile, ma anche senza affrettare il recupero per evitare i problemi che si sono visti poi con altri piloti che hanno accorciati i tempi di rientro.

Un po’ come accaduto a Jorge Martin, anche lui vittima di un brutto incidente in allenamento. Fratture multiple anche per il campione del mondo che ha saltato i primi tre weekend di gara, ma che in Qatar sarà presente. Non ci sarà invece Bertelle, costretto al forfait proprio quando la sua stagione sembrava potesse decollare. Toccherà aspettare la guarigione e poi il rientro in pista per vedere se il 21enne padovano potrà davvero competere per il titolo e continuare a sfoggiare il suo talento.