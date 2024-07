Ultim’ora Red Bull, pilota assente: sostituto a sorpresa

Situazione davvero particolare in casa Red Bull: il pilota non c’è per motivi familiari, al suo posto arriva una guida speciale ed esperta

Nonostante Max Verstappen nell’ultimo Gran Premio stagionale a Silverstone si sia dovuto accontentare del secondo posto, superato dal gran ritorno di Lewis Hamilton su Mercedes, la Red Bull sta comunque dominando il mondiale 2024. La scuderia anglo-austriaca ha un ottimo vantaggio sulla Ferrari nella classifica costruttori, così come Verstappen stesso è lanciatissimo verso il quarto titolo consecutivo.

Il prossimo GP si correrà invece domenica 21 luglio in Ungheria. In attesa della grande classica di Formula 1, la Red Bull ha monopolizzato un importante evento legato ai motori ed alle quattro ruote. Ovvero il Festival of Speed di Goodwood, che si tiene annualmente nella località britannica, dove si parla di F1 e si presentano le nuove creazioni dei marchi più in vista del motorsport.

Nell’edizione annuale, la Red Bull è stata grande protagonista, intanto con la presentazione di Adrian Newey e della sua favolosa RB17 Hypercar, una delle primissime vetture sportive del marchio austriaco che non sono state realizzate per la F1. Poi per la presenza di vetture Red Bull e di piloti che fanno parte della storia di questa scuderia ormai leader.

Vettel salta il festival: alla guida della Red Bull un pilota a sorpresa

Tra i principali presenti al festival automobilistico si sono notati Christian Klien, Mark Webber, Daniel Ricciardo, David Coulthard, Max Verstappen e Sergio Perez. Tutti protagonisti tra passato e presente con la RB, tanto da aver accettato di guidare di fronte al grande pubblico alcuni prototipi e modelli del marchio.

Doveva esserci anche l’ex campione del mondo Sebastian Vettel, che ha corso con la Red Bull dal 2010 al 2013 diventando uno dei migliori piloti in circolazione. Ma il tedesco ha dovuto dare forfait all’evento di Goodwood, per motivi strettamente familiari. Motivo per cui la scuderia ha scelto di trovare un pilota speciale per guidare la RB8 con cui vinse il titolo nel 2012.

Il prescelto è stato niente meno che Christian Horner, l’attuale team principal di Red Bull con un passato da pilota negli anni ’90. Una sorpresa che ha fatto sicuramente sorridere tutti gli appassionati ed i tifosi di questo brand, intrigati dall’idea di vedere il manager britannico alla guida.

“Vettel è in vacanza con la sua famiglia e non è riuscito a venire. I ragazzi mi hanno suggerito di guidare personalmente la sua vettura. Non guido una monoposto dal 1998 e una vettura di Formula 1 dal 1993. Ma ho colto l’opportunità, un privilegio essere su una macchina che ha vinto il campionato del mondo” – ha detto un emozionato Horner a margine dell’evento.