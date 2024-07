Milan, arriva Morata: tutto fatto per lo spagnolo

Affare fatto per Morata. Fonseca ha finalmente un rinforzo per l’attacco, ecco il sostituto di Olivier Giroud. Con il freschissimo campione d’Europa, il Milan punta dritto all’obiettivo: tornare competitivi con l’Inter per lo scudetto e poter dire la propria anche nell’Europa che conta.

Milan, non solo Morata per l’attacco

Per la dirigenza rossonera, tuttavia, un solo colpo nel reparto offensivo non sembra sufficiente: oltre a Tammy Abraham, infatti, piace, anche Fullkrug del Borussia Dortmund, protagonista nella scorsa stagione in Bundesliga e quest’anno agli europei con la sua Germania. L’arrivo di Guirassy al BVB spinge il tedesco verso l’addio, e i recenti contatti avuti tra rossoneri ed entourage del giocatore sono stati indubbiamente positivi. Attacco, sì, ma non solo.

Tutte le altre mosse

Nel movimentato mercato meneghino spunta anche un nome che, nella passata stagione, sembrava vicino alll’altra sponda del naviglio, quella nerazzurra. Si tratta di Lazar Samardzic. Il classe 2003 in forza all’Udinese sarebbe un’alternativa a Youssouf Fofana. Il Milan non vorrebbe andare oltre i 20 milioni di euro, anzi, meglio restare leggermente sotto. Entrate e uscite: dopo il prestito al Bologna, Saelemaekers non è stato riscattato. Il belga piace molto al Leicester, e per il Milan è considerato in uscita. Da monitorare anche la situazione legata a Simic: il difensore è attenzionato da diversi club, su tutti spicca l’Anderlecht. Il tempo ci dirà quale direzione può prendere questa sessione estiva di mercato rossonero, l’unica certezza è che c’è la necessità di accelerare.

Andrea Belbusti