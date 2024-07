Bologna, due questioni spinose per sbloccare le entrate. Il punto

Il Bologna continua la preparazione estiva a Casteldebole: gli ultimi giorni in terra emiliana prima di partire per il ritiro di Valles, dove Vincenzo Italiano ritroverà i vari Nazionali. Nel frattempo, Giovanni Sartori continua a lavorare sul mercato. Ci sono due situazioni spinose che sembra potessero risolversi in tempi brevi, e invece tutto si è complicato e ora bisognerà sciogliere nodi davvero stretti. Continua il braccio di ferro con il Basilea per Riccardo Calafiori: promesso sposo all’Arsenal? Forse, ma bisognerà trovare la quadra con il club svizzero sulla questione percentuale, perché dopo l’ultima strepitosa stagione i felsinei vogliono guadagnare giustamente una cifra adeguata per lasciar partire il difensore.

Questione attaccante: altro braccio di ferro, questa volta con il Panathinaikos per Ioannidis. Anche qui si parla di cifre importanti e anche qui si valutano alternative: da Bento, come scritto in esclusiva dal nostro Gianluigi Longari, passando per Hugo Duro ed El-Nesyri. Nessun affare concreto, solo idee che però dovranno concretizzarsi: Joshua Zirkzee ormai è un ricordo, e Italiano ha bisogno di un nuovo attaccante per iniziare al meglio questa stagione.