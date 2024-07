“In F1 nel 2025”: colpo a sorpresa targato Red Bull

Il team principal non ha dubbi e rivela i progetti futuri della Red Bull. Ecco cosa ha detto Christian Horner

Manca sempre meno al tredicesimo appuntamento stagionale di Formula 1. Tra poche ore Max Verstappen, Lewis Hamilton e tutti gli altri scenderanno in posta in Ungheria per darsi battaglia per la penultima volta prima della pausa estiva.

A Silverstone, nello scorso appuntamento, ha trionfato Hamilton che è tornato alla vittoria che mancava dal 2021. Dietro di lui Max Verstappen e, terzo, Lando Norris a completare un podio quasi interamente inglese. Un risultato straordinario per la Mercedes che, tra l’altro, aveva vinto anche la gara precedente, in Austria, con George Russell.

Due vittorie che adesso mettono con le spalle al muro la Red Bull, costretta a vincere per consolidare il primo posto in classifica di Max Verstappen ma anche la leadership della classifica costruttori che, a causa delle scarse prestazioni di Sergio Perez, rischia di saltare dopo due trionfi consecutivi.

Christian Horner, tuttavia, è concentrato anche sul futuro. Se da un lato, infatti, si pensa a come conquistare il quarto titolo di fila con Max Verstappen, dall’altro c’è un giovane che ha attirato l’attenzione della Red Bull.

Red Bull guarda al futuro, nuovo pilota nel mirino: ecco chi è

D’altra parte Red Bull ha sempre avuto uno sguardo rivolto al futuro e ai giovani che gareggiare nelle categorie minori. Basta pensare che sei dei venti piloti attualmente presenti in griglia hanno esordito in Formula 1 grazie a Red Bull. Si tratta di Carlos Sainz, Daniel Ricciardo, Alexander Albon, Max Verstappen, Pierre Gasly e Yuki Tsunoda.

Ecco allora che il team principal Red Bull avrebbe messo nel mirino Isack Hadjar, un giovane 19enne che già da circa due anni è inserito nel progetto piloti di Red Bull. Nel 2022 ha concluso al quarto posto il mondiale di F3 e adesso si sta giocando le sua chance in F2, dove ha già conquistato tre vittorie, tra cui l’ultima a Silverstone, e due podi.

“Sta facendo un ottimo lavoro, a Silverstone ha avuto un gran weekend. Si sta facendo valere in F1 edema per questo che non abbiamo fretta di ufficializzare i posti in Red Bull per l’anno prossimo. Se può arrivare in Formula 1 nel 2025? C’è sempre una possibilità“, ha commentato Christian Horner.

Attenzione quindi ai prossimi mesi, perchè Red Bull potrebbe decidere di affidare a Hadjar la monoposto di Yuki Tsunoda alla Racing Bulls, qualora il giapponese dovesse sostituire Perez in caso di un clamoroso addio del messicano.