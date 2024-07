Pogacar irreale a Isola 2000: recupera la fuga, vince la tappa e uccide il Tour de France

Se ci fosse stato ancora qualche piccolo dubbio sull’esito del Tour de France, oggi Tadej Pogacar l’ha spazzato via con un’altra prestazione mastodontica. Lo sloveno conquista il traguardo di Isola 2000, vincendo la 19esima tappa della Grand Boucle con una grande azione nel finale. Recuperato Jorgenson (della fuga), tritato ancora una volta Jonas Vingegaard, rimasto incollato a Remco Evenepoel per difendere il secondo posto. Pogacar ha dato un’altra mazzata al danese, ora a 5 minuti in classifica generale.

Solo due tappe separano Pogacar dalla doppietta storica Giro-Tour, che manca dal 1998 quando fu timbrata dall’indimenticabile Marco Pantani.