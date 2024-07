Lukaku al Napoli? Ha bisogno di riscattarsi: Conte sa come riuscirsi

Un valzer di attaccanti che potrebbe definirsi la prossima settimana: il Napoli attende l’offerta monstre per Victor Osimhen prima di lanciarsi in fretta su Romelu Lukaku. Un attaccante, il belga, che Antonio Conte conosce benissimo e che ha già rivitalizzato una volta, all’Inter. Lukaku l’ultima stagione alla Roma ha vissuto momenti altalenanti, non riuscendo a incidere più del dovuto in coppia con Paulo Dybala.

All’Inter il discorso è stato diverso, con Lukaku che in coppia con Lautaro Martinez ha trascinato la formazione nerazzurra. Ed è quello che ora si aspetta Conte, perché il Napoli nell’ultimo campionato ha dovuto spesso rinunciare al suo centravanti. Il belga ha bisogno di riscatto e solo un tecnico come il salentino può ridargli quella fiducia persa negli ultimi tempi. Qui si parla di ipotesi perché fino a quando una trattativa non viene ufficializzata il mercato è strano e tutto potrebbe cambiare da un momento all’altro, ma Lukaku potrebbe essere un importante opzione per rilanciare l’attacco partenopeo.