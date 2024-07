Sinner, l’ATP costretta a intervenire: gli ha ridato tutto

Nel bel mezzo degli allenamenti al Country Club di Monte Carlo in vista delle Olimpiadi, Sinner riceve una notizia ufficiale

La delusione di Wimbledon è ormai alle spalle. Incassate le critiche – a dire il vero respinte con forza da tanti addetti ai lavori nonché dai quegli stessi tifosi che non possono dimenticare lo straordinario 2024 disputato finora dal loro idolo – per l’eliminazione ai quarti di finale dei Championships avvenuta per mano di Daniil Medvedev, Jannik Sinner si è concesso una breve vacanza al sole della Costa Smeralda.

Quasi superfluo sottolineare in compagnia di chi, visto che stavolta i protagonisti non si sono molto curati di tenere segreta la loro relazione. Parliamo ovviamente di Anna Kalinskaya, la tennista russa che fa coppia col numero uno del mondo ormai da diverse settimane.

Terminato il breve e meritato periodo di svago, il campione altoatesino è tornato ad allenarsi a ‘casa sua’, a Monte Carlo, in vista del prestigioso appuntamento con la terra rossa di Parigi. No, stavolta non si tratta del Roland Garros, ma di una kermesse forse ancor più importante: quella delle Olimpiadi, con relativa possibilità di vincere la medaglia d’oro per i colori azzurri.

Non trascurabili nemmeno i 750 punti ATP che vengono garantiti al vincitore di un torneo che sta diventando un’attrazione anche per campionissimi che in carriera hanno vinto tutto. Leggi Rafael Nadal e Novak Djokovic, per i quali l’edizione 2024 dei Giochi appare realisticamente l’ultima opportunità di laurearsi campioni olimpici. Un traguardo peraltro già raggiunto dal fuoriclasse spagnolo nel 2008 in singolare e nel 2016 in doppio.

Sinner, l’ATP corregge il tiro: c’è la rettifica su Jannik

In occasione del succitato match sull’erba inglese di Sinner contro Daniil Medvedev, i telecronisti di ‘Sky Sport’ hanno più volte ricordato come il russo, coi suoi 198 cm, sia tutt’ora il più alto tennista ad esser diventato numero uno del ranking, sebbene il suo regno sia durato davvero poco. Questo ha riaperto il dibattito sulla reale altezza di Jannik Sinner, vista la discrepanza tra quanto riportato da Wikipedia e quanto emerge dal sito dell’ATP.

Fino all’ultimo aggiornamento ufficiale, il sito dei tennisti professionisti riportava un’altezza pari a 188 cm, contro i 192 riferiti dalla scheda su Wikipedia. Proprio alla vigilia del torneo Olimpico l’ATP ha restituito ben 3 cm al campione altoatesino, che ora risulta essere alto 191 cm.

Un particolare magari di trascurabile importanza, ma che la dice lunga sull’attenzione mediatica intorno al leader del ranking mondiale, atteso all’ennesima prova su quella stessa terra rossa che lo ha visto soccombere, dopo una battaglia in 5 set, al talento di Carlos Alcaraz nell’ultima edizione degli Open di Francia.