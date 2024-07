Bologna, Hummels non è solo più utopia: Sartori prova un colpo da Champions per Italiano

Continuano le manovra di Giovanni Sartori per far sì che Vincenzo Italiano, alla partenza della stagione, abbia una rosa competitiva. I rossoblù, che nel frattempo hanno raggiunto il ritiro di Valles, se la vedranno su tre fronti: campionato, Champions League, Coppa Italia. Se l’arrivo di Dallinga in attacco fa un attimo respirare, ora i grandi movimenti sono in difesa. Gli esterni sono già stati sistemati, con Emil Holm e Juan Miranda che offriranno alternative alle pedine già presenti. Con Calafiori in uscita, Sartori si sta concentrando su diversi nomi, su tutti la suggestione che porta a Mats Hummels.

Il difensore tedesco, svincolatosi dopo l’avventura al Borussia Dortmund, sembra essersi convinto della destinazione, della serietà del progetto. Negli ultimi giorni anche il Real Madrid ha provato a sondare il terreno, ma Sartori si è mosso in largo anticipo per anticipare la concorrenza e regalare a Italiano quello che sarebbe un colpo incredibile sia in termini di campo, perché Hummels garantisce affidabilità, sia di immagine, perché portare un calciatore di questo calibro, diversi anni fa, sarebbe stato utopico. A Hummels, poi, potrebbe essere affiancato anche un altro innesto. Ora, però, bisognerà tracciare gli ultimi metri della strada per far sì che Italiano abbia a disposizione un centrale difensivo che ha fatto la storia.