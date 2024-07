Che occasione! C’è un bandido da prendere al volo…

Meglio tardi che mai. James Rodriguez in passato è stato l’oggetto del desiderio di mezza serie A, ma le strade del colombiano e quelle italiane non si sono mai incrociate, anche per colpa delle solite note Real Madrid e Bayern Monaco. Stavolta è diverso. Stavolta potrebbe essere il momento giusto oltre che una grande occasione per chi lo prende. El Bandido è tornato. Il risorgimento di James lo abbiamo vissuto su Sportitalia e se l’è goduto la Colombia splendida finalista in Copa America. Ha vinto l’Argentina ma El Diez e capitano della Tricolor è stato eletto miglior giocatore del torneo. Un gol, 6 assist e tante giocate che hanno ricordato il campione del passato. A 33 anni con il suo mancino illuminato e con una forma fisica invidiabile riecco James. Si erano perse le tracce del colombiano di Cùcuta. Dopo l’Olympiacos aveva scelto di tornare in Sudamerica, ma al San Paolo ha giocato pochissimo, vittima secondo alcuni di ostracismo. Ecco perché nessuno si aspettava la sua Copa America scintillante, ecco perché James ha deciso di rescindere con il club brasiliano. Ha voglia di rimettersi in gioco in Europa e per quasi tutte le squadre di serie A potrebbe essere ancora un grande colpo nonostante l’età. Innanzitutto perché arriverebbe a zero e poi perché ci metterebbe poco ad alzare il livello tecnico. Potrebbe essere un colpo da Lazio dopo l’addio di Luis Alberto. Perso Greenwood, Lotito ha promesso un giocatore ancora più forte, ecco James lo sarebbe. E’ un dieci totale il colombiano e starebbe bene anche con Italiano a giocare la Champions a Bologna o a Firenze per ripercorrere la tradizione antica dei numeri dieci. In molti già si aspettano l’assalto di Fabregas e del suo Como. Certo è che le italiane devono sbrigarsi perché all’orizzonte qualcuno già parla di un possibile ritorno al Porto.