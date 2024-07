“Ho incontrato Zanardi”: il racconto è commovente

La commovente rivelazione riguardo Alex Zanardi è arrivata nelle scorse ore: incontro da brividi, è successo davvero

Una vita che si è accanita contro di lui in più di un’occasione. Coraggio e tempra, però, non sono mai mancati ad Alex Zanardi per andare avanti e continuare a guardare con dolcezza alla sua passione più grande: le corse.

Era il 15 settembre 2001 quando il pilota bolognese, in occasione del GP di Germania valido per il Campionato CART, fu vittima di un violento incidente che quasi lo uccise. La vettura di Zanardi rimase distrutta, i medici per salvargli la vita furono costretti a prendere una decisione drastica: l’amputazione degli arti inferiori. Una carriera che per molti avrebbe raggiunto la fine. Ed invece Alex si è reinventato, è diventato più forte e vincente che mai.

Le quattro medaglie d’oro alle Paralimpiadi parlano chiaro: Zanardi è stato un fenomeno. In Handbike è diventato in poco tempo un riferimento, un talento purissimo che ha emozionato milioni di persone. E proprio durante uno dei suoi allenamenti in Toscana, quattro anni fa tra le strade di Pienza, che è arrivata la seconda tragedia. Un momento di distrazione e lo scontro frontale con un camion: Zanardi si è ritrovato ancora una volta a combattere tra la vita e la morte.

Incontro con Zanardi: rivelazione da brividi

L’umanità e il grande cuore di Alex Zanardi hanno spesso e volentieri significato tanto per molte persone che dalla vita durissima dell’ex pilota hanno imparato parecchio. E così è stato per un atleta evidentemente molto legato ad Alex, che nelle scorse ore ha rivelato come il suo incontro con Zanardi abbia avuto un significato speciale.

Si tratta di Tiziano Monti, handbiker di Obiettivo 3 che ha raccontato – come riportato su ‘X’ – il suo incontro con Zanardi. Una narrazione da brividi che fa capire ancora oggi quanto il carattere forte e coraggioso di Alex sia stato e sia ancora da esempio per molti ragazzi che hanno vissuto un dolore simile al suo. Monti ha infatti parlato di un incontro con Zanardi, in un particolare momento della sua vita.

“Lo sport è fuoco, è passione. Ho perso le gambe in un incidente stradale a 30 anni ed è stato molto difficile. Ma la fortuna ha voluto che incontrassi Alex Zanardi, che mi ha insegnato un nuovo modo di vedere la vita. Era il luglio del 2019, da lì è partito tutto”. Un retroscena davvero toccante quello svelato dall’handbiker che ha commosso in tanti, con ancora una volta il grande cuore di Zanardi al centro di tutto.

Sono ormai passati oltre quattro anni dalla tragedia di Pienza e della salute di Alex non si sa ancora nulla di preciso. La speranza di Monti e dei tantissimi suoi tifosi è che Zanardi possa tornare presto ad abbracciare chi lo ha amato e seguito da sempre, tornando a reinventarsi una vita spesso spietata nei suoi confronti.