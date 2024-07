Roma, l’assalto a Dovbyk per costruire un attacco super

Dopo aver portato a casa con investimenti importanti Enzo Le Feé e presto anche Matias Soulé, in casa Roma hanno messo il mirino Artem Dovbyk. Il centravanti ucraino è diventato il primo grande obiettivo della società giallorossa. Nella serata di ieri, infatti, la società giallorossa si è inserita nella trattativa che avrebbe dovuto portare l’ucraino dal Girona all’Atletico Madrid e sta provando a soffiare il centravanti ai Colchoneros. Un’operazione non semplice, ma fattibile perché a quanto pare il centravanti non disdegna la destinazione.

L’operazione non sarà semplice nemmeno da un punto di vista finanziario. Infatti, il Girona è una squadra ricca, che fa parte del City Football Group, e non cederà facilmente l’attaccante. I catalani vorrebbero il pagamento della clausola rescissoria o comunque una cifra simile. Elemento su cui, forse, si è arenata la volontà e la trattativa dell’Atletico Madrid.

Soulé, Dybala e Dovbyk? Roma sogna

Mentre il tentativo concreto del neo direttore sportivo della Roma, Ghisolfi, procede con le discussioni con gli agenti di Dovbyk, i tifosi sognano. Il trio del centravanti ucraino con Dybala e Soulé scalda i cuori giallorossi. I due fantasisti argentini ex Juventus hanno la qualità per innescare Dovbyk che, in Liga nell’ultima stagione, ha dimostrato che con una squadra che lavora al suo servizio può segnare tanto.

Infatti, Dovbyk è stato capocannoniere della Liga con 24 reti, una in più di un altro centravanti cercato dalla Roma: Alexander Sorloth. Ma non solo i gol, va sottolineato che l’ex Dnipro ha servito anche 8 assists vincenti ai compagni portano a 32 i gol realizzati o fatti realizzare.

Dovbyk è stato uno dei grandi protagonisti della storica cavalcata Champions League del Girona, che parteciperà il prossimo anno per la prima volta nella sua storia alla massima competizione europea. Torneo che, la Roma spera di tornare presto a giocare.