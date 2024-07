Sorpresa Sainz, anno sabbatico: lo ha annunciato

Carlos Sainz sta decidendo in queste settimane il suo futuro. Nelle scorse ore è arrivato un annuncio importante da parte dello stesso pilota

Il pilota della Ferrari non ha ancora deciso quale sarà la sua prossima Scuderia. Alla vigilia Gran Premio di Spa ha voluto affrontare l’argomento davanti alle telecamere, confermando, di fatto, una certezza.

Il futuro di Carlos Sainz è uno degli argomenti che tiene maggiormente banco in Formula 1 in questo periodo. Si perché lo spagnolo è tra i pochi big a non aver ancora svelato la sua posizione futura. L’addio alla Ferrari è ormai cosa certa da diversi mesi, da quando cioè è stato annunciato l’arrivo a Maranello di Lewis Hamilton. La Rossa ha deciso di puntare ancora su Leclerc, facendogli firmare un lungo rinnovo, e gli ha affiancato il campione inglese, creando una coppia di altissimo livello.

Dal punto di vista strategico nulla da dire, anche se i risultati del Mondiale in corso hanno generato qualche dubbio sulla scelta della Ferrari. Ancora una volta, infatti, non c’è tutta questa grande differenza in pista tra Leclerc e Sainz, nonostante adesso ci siano tutte le condizioni per il monegasco di andare forte. Leclerc dovrà dimostrare di essere all’altezza della fiducia che gli è stata accordata, mentre per Sainz si aprono nuovi scenari.

Carlos Sainz ha deciso, la scelta per la prossima stagione

Carlos Sainz non ha firmato ancora per nessun team. Le voci che lo volevano prima in Red Bull al posto di Sergio Perez e dopo in Mercedes, proprio sul sedile di Hamilton, hanno perso consistenza con il passare delle settimane. A queste due strade si sono aggiunte altre opzioni. La prima lo portava alla Williams, ambiziosa per il futuro e spinta sempre dal motore Mercedes. La seconda era invece legata all’Alpine, alla ricerca di un sostituto di Ocon.

A detta del diretto interessato è da escludere l’opzione di un anno sabbatico. Questo perché all’apice della carriera il madrileno non vuole sentir parlare di uno stop forzato. Intervistato alla vigilia di Spa, Sainz ha dichiarato: “La mia opzione migliore per l’anno prossimo sarebbe una macchina che possa vincere il titolo”. Poi aggiunge: “So benissimo che ci sono poche probabilità di trovarla e in tal caso sceglierò comunque il progetto migliore per il mio futuro immediato”.

Sainz specifica ulteriormente: “Preferirei più che un anno sabbatico andare in un team di mezza classifica e aiutarlo a trovare la strada giusta“. A riguardo non è ancora svanita l’opzione Sauber, team che vuole Sainz in attesa dell’arrivo di Audi che subentrerà partire dal 2026 con Mattia Binotto alla guida sportiva, proprio il team principal che ha portato Sainz alla Ferrari.