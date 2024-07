Ultima corsa per Sainz: hanno preso anche l’amico

Segnali importanti per il futuro di Carlos Sainz che, a breve, potrebbe venire annunciato: hanno preso anche l’amico

È un Mondiale decisamente più avvincente del previsto, quello a cui stiamo assistendo. Merito del grande lavoro fatto da McLaren da qualche settimana a questa parte che si è presa di diritto lo scettro di vettura più veloce e affidabile di questa parte centrale della stagione.

Sta deludendo la Red Bull ed anche il campionissimo Max Verstappen mostra i primi segnali di cedimento. Con questo scenario in pista, prima della tanto attesa sosta estiva dopo il GP di Spa, l’attenzione sembra potersi riversare tutta sul mercato piloti. Ed in particolar modo la scelta di Carlos Sainz che è ormai un separato in casa, già sicuro di doversi trovare una nuova sistemazione per il 2025. Al momento una decisione non è stata presa in via ufficiale, il 29enne madrileno sta finendo per ‘bloccare’ gli altri piloti che dovranno attendere la sua scelta per sperare in una macchina per la prossima stagione.

Parallelamente la Ferrari che ha puntato su Hamilton ha di fatto ‘scartato’ il figlio d’arte che si è detto in più di un’occasione non apprezzato e deluso, nonostante i risultati conseguiti con la SF-24 quest’anno. Si parla con insistenza di come Sainz stia aspettando le decisioni definitive – ancora non arrivate – di Red Bull e Mercedes. Il futuro di Sergio Perez, che potrebbe essere rimpiazzato già a stagione in corso, è in forte dubbio. Così come Toto Wolff, che non ha mai escluso del tutto Sainz dalla possibilità di guidare una Mercedes l’anno prossimo, dovrà sciogliere in via definitiva le riserve sul giovanissimo talento Andrea Kimi Antonelli.

‘Assist’ a Sainz: anche l’amico per convincerlo a firmare

Alpine e Sauber, stando a quanto riportato da ‘Marca’, sembrerebbero essere le piste più calde per la firma di Sainz. Da un lato la scuderia francese che ha recentemente accolto Flavio Briatore, grande estimatore dello spagnolo della Ferrari per il quale si è mosso in prima persona.

D’altro canto Sauber, che tra due anni verrà sostituita ufficialmente dall’esordiente Audi, sta già gettando delle basi promettenti per le prossime stagioni. La firma di Mattia Binotto può essere considerata una di queste, visto che l’ex Team Principal della Ferrari dopo due anni di assenza dal paddock potrebbe rivestire un ruolo decisivo proprio nella prossima scelta di Sainz. Binotto è stato il grande sponsor che ha spinto per l’approdo di Carlos in Ferrari quattro anni fa e così i due, che si stimano reciprocamente, potrebbero tornare a lavorare insieme.

A questo punto dopo la sosta estiva sono attese novità in tal senso, con Sainz che dovrà sciogliere le sue riserve e comunicare in via ufficiale la decisione che riguarderà il suo futuro. Audi, che ha recentemente aumentato non di poco il numero di assunzioni nel team per tenere testa alle grandi scuderie, corteggia Carlos da mesi. E alla fine proprio grazie a Binotto potrebbe sciogliersi uno dei misteri di mercato più intricati degli ultimi anni in Formula 1.