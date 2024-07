Telenovela Newey-Ferrari: ecco perché è saltata

Adrian Newey non dovrebbe far parte dello staff tecnico della Ferrari il prossimo anno: ecco come potrebbero andare le cose

L’ultimo mese e mezzo di Formula 1 è stato davvero complicato per la Ferrari che oltre ai risultati ltalenanti ha dovuto fare pure i conti con le dimissioni del direttore tecnico Enrico Cardile, passato poi all’Aston Martin dove opererà a partire dal 2025.

La scuderia di Maranello sta passando un periodo davvero complesso sotto tanti punti di vista e l’entusiasmo che c’era attorno a se ad inizio stagione è svanito come se fosse una bolla di sapone. Le possibilità di vincere il titolo sono ora lontane considerato che oltre alla favorita Red Bull, anche la McLaren e la Mercedes si stanno mostrando superiori alla Ferrari che sta provando a schiarirsi le idee e porre fine al caos che vige in casa propria. In tal senso un buon segnale è arrivato dall’ultimo Gp del Belgio.

Per il 2025, la Rossa ha grandi progetti e dopo essersi assicurata un pilota del calibro di Lewis Hamilton, sta cercando di mettere a segno un altro grande colpo che possa ridare quell’entusiasmo perduto alla piazza portando nel proprio team ad Adrian Newey. Tuttavia, la trattativa per portare a Maranello l’attuale ingegnere britannico e punta di diamante della Red Bull pare essersi arenata e secondo l’ex pilota David Coulthard il suo arrivo in Ferrari è da considerarsi impossibile, svelandone il motivo.

Ferrari, bye bye Newey: Coulthard gela i tifosi

Nonostante la trattativa si fosse complicata molto nelle ultime settimane, la Ferrari ed i suoi tifosi speravano ancora di poter convincere Adrian Newey a sposare la loro causa, ma l’ingegnere britannico ha le idee chiare: non firmerà per la scuderia di Maranello. A dichiararlo è stato l’ex pilota David Coulthard che, durante il suo intervento nel podcast ìFormula for Successì ha rivelato il motivo per il quale i discorsi tra le parti si sono arenati.

Oltre che per motivi economici, Coulthard ha fatto sapere come Newey abbia espresso il desiderio di non voler ricoprire un ruolo a tempo pieno e ciò lo ha allontanato dalla Ferrari che sembrava in pole position fino a qualche giorno fa. Inoltre, l’offerta da 100 milioni di euro per quattro anni messa sul piatto dall’Aston Martin sta facendo gola all’ingegnere britannico e secondo Coulthard sarà questo il suo futuro.

L’ex pilota si è detto sicuro delle sue parole e quando gli è stato chiesto come mai fosse così certo dell’impossibilità di vedere Newey in Ferrari, ha rivelato come ciò gli sia stato confermato da una fonte molto autorevole. La stessa fonte gli ha rivelato pure che Newey non si unirà alla McLaren, team dove le cose stanno già progredendo in modo positivo. Una situazione che potrebbe dunque spingere il britannico all’Aston Martin di Alonso, ora in pole per accaparrarsi uno dei migliori ingegneri sulla piazza.