Djokovic ‘contro’ Nadal: nuova bufera sul tennista serbo

Nuova bufera contro Novak Djokovic: è successo tutto dopo la vittoria contro Rafael Nadal, i tifosi non ci stanno

Sui prestigiosi campi di Parigi, lì dove si è scritta la storia del tennis, si stanno disputando i Giochi olimpici del 2024. E proprio lì sono scesi in campo anche Novak Djokovic e Rafael Nadal, in una sfida dalla tradizione splendida, che ha visto fronteggiarsi – forse un po’ troppo presto nel corso delle competizioni, due tra i campioni massimi di sempre di questo sport, due goat che non potranno mai essere dimenticati.

Tutti gli appassionati hanno cercato di godersi il match al massimo, anche perché si è trattato dell’ultima grande sfida che li riguardava direttamente, uno contro l’altro. Per Nadal potrebbe essere l’ultima stagione prima del ritiro e anche Djokovic si sta avvicinando pian piano a quel momento. Per questo, il pubblico ha dato vita a un’atmosfera unica e irripetibile, spezzata un po’ dall’andamento della partita.

Il serbo, infatti, ha dominato senza pietà il primo set, mettendo in luce tutte le difficoltà fisiche dello spagnolo. La reazione di quest’ultimo nel secondo set non è bastata ad allungare la partita, che ha permesso a Nole di conquistare il passaggio del turno con un secco 2-0. Il rapporto di Djokovic con i tifosi, però, non è passato comunque inosservato.

Il pubblico ancora contro Djokovic, anche alle Olimpiadi

Il tennista classe 1987 dopo il match non ha nascosto, come riporta ‘Sportklub’, il rapporto che lo lega a Nadal: “No, non c’è fratellanza. Siamo più rivali e colleghi. È difficile essere vicini. Ci sono molte informazioni riservate, a questo livello non puoi avvicinarti troppo al tuo rivale. Pratichiamo questo sport da molto tempo, spero che in futuro potremo migliorare i nostri rapporti“.

Parole abbastanza sorprendenti e non di circostanza, anche se poi ha anche sottolineato che gli piacerebbe se si creasse un legame diverso in futuro. Ma ciò che ha sorpreso in molti è che, anche in una partita così sentita e dall’alto valore emotivo, Nole non ha fatto mancare una polemica con i tifosi presenti sugli spalti.

Anche alla fine della sfida allo spagnolo, ha beccato il pubblico di Parigi che ha risposto immediatamente. E sui social molti appassionati sono tornati a farsi sentire per criticarlo aspramente per il suo atteggiamento. Non è una sorpresa, conosciamo Djokovic e il suo modo di fare: il campione serbo proprio non sta simpatico a molti e questo non si può negare.