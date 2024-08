Dovbyk è l’ariete che serve alla Roma? Tutti i numeri dell’ucraino

Artem Dovbyk è il prototipo dell’ariete. Il centravanti ucraino è esploso in patria, giocando nel Dnipro. Da poco ha compiuto 27 anni. Dopo aver iniziato la sua carriera nella squadra della sua città, Cerkasy, con la quale ha vinto il campionato di seconda divisione nel 2015, è passato al Dnipro e, dopo una piccola parentesi in Moldavia allo Zaria Balti, è tornato al Dnipro, segnando 28 reti in 65 presenze.

Nel gennaio 2018 passa al Midtjylland, segnando 10 reti, per passare poi al Sønderjyske. Di qui a fine prestito torna nel luglio 2020 al Dnipro, rifondato dopo il fallimento. 158 partite e 65 gol: il conto dei gol ha convinto il Girona a investire 7 milioni su di lui. Il club spagnolo è stato ripagato molto bene: 24 gol e 10 assist in 39 partite.

Ora il nuovo capitolo alla Roma: l’ariete ucraino vuol fare la voce grossa anche in Serie A.