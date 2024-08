Licenziato dalla Red Bull: ribaltone choc in Formula 1

Sta succedendo qualcosa di clamoroso in Red Bull: il ribaltone spiazza completamente gli appassionati di Formula 1.

Cosa sta succedendo in Red Bull? Se lo stanno chiedendo molti appassionati di Formula 1 dopo le ultime gare dove la scuderia di Milton Keynes è apparsa decisamente lontana dagli standard a cui ha abituato tutti da anni. Negli ultimi 4 Gran Premi il campione del mondo in carica Max Verstappen è salito sul podio una volta sola, in Gran Bretagna, dove ha concluso la gara al secondo posto (anche se bisogna aggiungere il primo posto nella Sprint in Austria, ndr).

Peggio ha fatto Sergio Perez, che non centra un podio in questo Mondiale ormai dalla gara Sprint di Miami. Rispetto alla scorsa stagione la Red Bull è sempre prima ma la distanza con McLaren e Ferrari è piuttosto ridotta. Una situazione che aveva fatto circolare voci di un possibile licenziamento di Sergio Perez già a campionato in corso.

Tuttavia, nonostante i 28 punti raccolti nelle ultime 8 gare, il pilota messicano resta al suo posto. La riunione dei vertici della Red Bull non ha prodotto alcun licenziamento per Checo, che sarà quindi al volante della RB20 anche a Zandvoort, il primo GP dopo la pausa estiva. Eppure, secondo alcune indiscrezioni provenienti dalla Germania, la scelta del team anglo-austriaco di non mandare via Sergio Perez sarebbe stata dettata da Liberty Media.

Licenziato dalla Red Bull: tutta la verità su Sergio Perez

È quanto sostengono i media tedeschi, che rivelano come Liberty Media abbia sostanzialmente chiesto alla Red Bull di mantenere al volante Perez per non rischiare il tracollo del Gran Premio del Messico. Il 27 ottobre si correrà infatti nel Paese centroamericano e l’eventuale assenza di Checo avrebbe potuto causare una debacle totale che la F1 non può assolutamente permettersi.

Sergio Perez è ovviamente amatissimo in Messico e il solo fatto che possa gareggiare – oltretutto con la Red Bull – fa in modo che si scateni un grosso interesse mediatico e di pubblico nei confronti del Gran Premio che si corre presso l’Autodromo Hermanos Rodriguez.

La Red Bull ha evidentemente acconsentito a questa richiesta, nonostante all’interno del team in molti vorrebbero una sostituzione del pilota messicano. Tuttavia è molto probabile che nel 2025 vedremo un altro pilota al fianco di Max Verstappen se le prestazioni di ‘Checo’ – che un paio di mesi fa ha rinnovato il suo contratto fino al 2026 – dovessero continuare a essere così negative.