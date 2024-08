Formula 1, Briatore piazza il colpo: annuncio UFFICIALE

Il Mondiale di Formula 1 è in pausa ma non mancano le notizie. Dopo l’ufficialità di Sainz alla Williams ne è arrivata un’altra importante

Con il GP del Belgio, vinto da Hamilton grazie alla squalifica di Russell, si è conclusa la prima parte del Mondiale di Formula 1. Dopo la consueta pausa estiva, si tornerà in pista nel weekend del 24-25 agosto a Zandvoort, in Olanda, circuito dove il padrone di casa Max Verstappen proverà a interrompere il digiuno di vittorie che dura ormai da quattro GP, una vera e propria anomalia per il campione del mondo in carica e attuale leader della classifica.

Nonostante l’assenza di gare, quella che si sta per concludere è stata una settimana di annunci importanti in Formula 1. Il primo è arrivato proprio all’indomani del GP del Belgio con l’ufficialità del passaggio di Carlos Sainz alla Williams. Il pilota della Ferrari ha finalmente scelto la sua nuova destinazione, declinando le proposte di altri team che hanno provato a ingaggiarlo.

Tra questi c’era anche la Alpine, tuttora in cerca di un sostituto di Esteban Ocon per la prossima stagione. Flavio Briatore, subito dopo il suo arrivo nella scuderia transalpina, aveva ammesso l’interessamento per Sainz. Ora l’Alpine è obbligata a cercare un’alternativa. A riguardo, sono in rialzo le quotazioni di Jack Doohan, figlio di Mick leggendario campione del Motomondiale, che potrebbe essere promosso dalle categorie inferiori come Andrea Antonelli alla Mercedes.

Formula 1, è ufficiale: è il nuovo team principal

In attesa di ufficializzare il pilota che affiancherà Gasly il prossimo, la Alpine ha scelto il suo nuovo team principal che subentrerà al dimissionario Bruno Femin. La scelta di Flavio Briatore e di Luca De Meo è ricaduta su Oliver Oakes. Classe 1988, il 36enne inglese di Norwich sarà il secondo team principal più giovane nella storia della Formula , record che appartiene al collega della Red Bull, Christian Horner, insignito del ruolo a 31 nel 2005.

La carriera nel motorsport di Oakes è iniziata nel 2011 con la fondazione di una scuderia di Kart. Successivamente ha creato la Hitech GP, team impegnato in F3, F2. Women Series e F3 Asia. “Oli è estremamente talentuoso e ha una solida esperienza di leadership nel motorsport. Non vedo l’ora di lavorare con lui. Entrambi puntiamo a salire di livello e a vincere delle gare“, con queste parole Briatore ha accolto il nuovo team principal della Alpine che sarà subito operativo nel prossimo weekend di gara in Olanda.

A proposito di team principal in Formula 1, nelle scorse ore sono arrivati altri due annunci significativi. La McLaren ha prolungato il contratto ad Andrea Stella con un’intesa pluriennale. Jonathan Wheatley, invece, lascia la Red Bull a fine stagione per ricoprire il ruolo di TP in Audi a partire dal 2026.