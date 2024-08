Una Juventus in vendita…

Questa sera la Juventus di Thiago Motta, allo Stadio Adriatico, sfiderà il Brest. I francesi sono reduci da una grande stagione in Ligue1 sono avversari degni di nota. Infatti, la formazione bretone sarà nella prossima Champions League e quindi potrebbero essere un potenziale avversario anche di bianconeri.

Comincia dunque ad elevarsi il livello degli avversari per la Juventus. Dopo la prima amichevole contro il modesto Norimberga, ora sale il livello e i tifosi sperano di poter vedere una Juventus già più quadrata e meno sulle gambe di quanto non sia stata in Germania.

Tuttavia, a tenere banco in casa Juve, è la situazione sul mercato a tenere banco. I convocati per la gara di questa sera sono la vera, grande novità di questa sera.

Juventus, tanti giocatori sul mercato

Sono infatti tanti i nomi di giocatori che per età ed esperienze dovrebbero far parte della prima squadra della Juventus, ma che invece non sono presenti stasera a Pescara e quindi sono sul mercato. Motta, di comune accordo con il DS Giuntoli, non ha chiamato: Szczesny, Barbieri, Rugani, Djalò, De Sciglio, McKennie, Arthur, Nicolussi-Caviglia, Chiesa, Milik (ancora infortunato, ma comunque sul mercato), Kostic e tanti altri.

Chiesa out, la vera notizia

È soprattutto però la notizia della mancata convocazione di Federico Chiesa a tenere banco. Il numero 7 bianconero è ormai da settimane sul mercato, notoriamente non rientra nel progetto di Motta. Motivo per cui la Juventus sta cercando di piazzare l’esterno ex Fiorentina. La non convocazione di Chiesa da parte della Juventus per l’amichevole contro il Brest è l’ennesimo segnale ed è probabilmente un segnale anche nei confronti del giocatore e del suo entourage. D’altronde, al rientro della Germania qualcuno aveva forse sperato in uno spiraglio visto che Fede era stato l’unico del gruppo degli esuberi ad allenarsi completamente in gruppo.