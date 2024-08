Fiorentina, Gudmundsson priorità: si cerca De Gea

Fiorentina-Gudmundsson, i prossimi giorni potrebbero essere quelli decisivi per una conclusione positiva della trattativa. Dopo che a gennaio infatti tutto si era concluso con un nulla di fatto. I nuovi contatti hanno portato ad un’evoluzione positiva della trattativa.

Fiorentina, De Gea priorità per la porta

Fiorentina e Genoa si stanno parlando con il giocatore che gradirebbe volentieri il trasferimento in Riva all’Arno e il Grifone pronto ad incassare 25 milioni di euro. Per formula che porterà l’islandese a Firenze tramite un prestito con obbligo condizionato. Da seguire poi l’evoluzione della situazione portiere. Con Palladino che gradirebbe un nuovo estremo difensore con De Gea primo della lista. Sul fronte entrate si lavora poi sempre per Tanner Tessman con lo statunitense del Venezia per il quale manca soltanto l’accordo con gli agenti. Sul fronte uscite il nome caldo resta poi quello di Nico Gonzalez il “Bicho” piace ad Atalanta e Juventus con i bergamaschi favoriti e i bianconeri che vorrebbero inserire Kostic e McKennie. Nico Gonzalez quindi che potrebbe dire addio ma restare comunque in Italia per una Fiorentina che proverà a completarsi per l’inizio naturale della stagione…