Dramma nel calcio, annega in un lago: è morto a 16 anni

Tragedia che colpisce il mondo dello sport, in particolar modo il mondo del calcio: morto annegato a soli 16 anni

Una di quelle notizie che mai nessuno vorrebbe dare è arrivata nei giorni scorsi. Un dramma indicibile soprattutto se si parla di un giovane ragazzo, con il sogno di diventare calciatore professionista, che è venuto a mancare a soli 16 anni. Il mondo del calcio piange la scomparsa dell’atleta che è passato a miglior vita dopo essere annegato in un lago.

Una vicenda che arriva direttamente dalla Germania e che ha colpito lo storico club del Fortuna Dusseldorf (squadra militante in Serie B). Vittima, appunto, il giovane calciatore Newton Opoku-Mensah, ruolo difensore. Quest’ultimo, di origine ghanese, militava nella formazione Under 17 del club teutonico. A comunicare la triste notizia ci ha pensato proprio il club con un messaggio pubblicato sul suo sito ufficiale ed i social di appartenenza.

Lutto nel calcio, morto in un lago Opoku-Mensah

Il club, nella nota, ha annunciato che il minorenne ha avuto un incidente mentre nuotava nel lago di Duisburg (vicino Bertasee). Il tutto si è verificato nella serata di martedì 30 luglio. Il suo cuore, però, ha smesso di battere in ospedale dopo che le sue condizioni erano peggiorate. Una vicenda che ha colpito il mondo del Fortuna Dusseldorf che ha deciso di sospendere tutti gli allenamenti delle giovanili (dall’Under 9 fino a quella 19) fino a data da destinarsi.

Secondo quanto riportato dalle ultime indagini della polizia pare che il ragazzo si sarebbe recato nel lago per una nuotata. Ad accorgersi che qualcosa non stava andando nel verso giusto alcuni passanti che non lo avevano visto più riemergere. Subito sono stati chiamati i vigili del fuoco che si sono presentati sul posto. Dopo essere stato rianimato è stato portato immediatamente in ospedale: i dottori, però, non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

Alcuni quotidiani tedeschi rivelano che almeno una cinquantina di persone abbiano provato a salvargli la vita, ma ogni tentativo è stato del tutto inutile. Come riportato in precedenza le forze dell’ordine tedesche, guidate dal portavoce Julia Schindle, hanno fatto sapere che la morte del giovane calciatore è attualmente oggetto di indagine. I tifosi del club tedesco, il mondo del calcio, amici e parenti piangono il promettente difensore. La stessa società in particolare aveva scritto: “L’intero club è scioccato e in profondo dolore. La vicinanza di tutta la famiglia Fortuna va ai parenti, a tutta la squadra U17 e allo staff della NLZ. R.I.P. Newton”.