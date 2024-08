Leclerc non ne vuole sapere nulla: ha rifiutato

Charles Leclerc ha spiazzato i tifosi della Ferrari, la scelta non è contestabile: ha rifiutato in ogni modo di farlo

Sembrano lontanissimi i tempi nei quali Charles Leclerc pareva cominciare a brillare in maniera tale da far sperare nel Mondiale piloti ai tifosi della Ferrari. Ed invece una serie di vicissitudini e scelte sbagliate nel corso dei mesi ha portato ad un clima di tensione e delusione all’interno del pilota monegasco.

Il successo di Monaco rimane impresso nella mente ma Leclerc e la rossa non possono più permettersi passi falsi. E così bisognerà provare a tenere il passo della concorrenza che da diverse settimane ha fatto passi da gigante in avanti. Dalla McLaren alla Mercedes, senza contare che la Red Bull (in difficoltà) resta nettamente superiore al Cavallino Rampante. Il periodo è più negativo che positivo, questo è certo.

Ma Charles Leclerc ha tutta l’intenzione di far tornare a sorridere i tifosi della Ferrari che da ormai diverse settimane si stanno dannando per errori e sfortuna che si sono accaniti sulla SF-24. Soprattutto su quella del monegasco che, a conti fatti, ha raccolto molto meno di quanto ci si potesse aspettare. A tal proposito Leclerc nelle scorse ore ha parlato e ciò che ha detto ha fatto sobbalzare dalla sedia i tifosi: nessuno si sarebbe mai aspettato una presa di posizione simile da Charles.

Leclerc spiazza i tifosi: “Non si cambia”

Cinque anni a mezzo alla guida della Ferrari, un legame profondo quello tra la Scuderia di Maranello e Charles Leclerc. Nel corso di questo tempo è riuscito a conquistare ben 25 pole position: un record encomiabile visto che Charles è secondo in tal senso solo a Schumacher (58 pole). Ad ogni modo le critiche nei confronti del #16 della ‘Rossa’ non sono mancate.

Ai microfoni di ‘Rtbf’, emittente belga, Leclerc ha parlato proprio della questione qualifiche e del passo nel giro secco che spesso gli ha dato modo di porsi davanti a tutti. “Io il più veloce nel giro secco? Non lo so ma serve crederci anche al 200%. Al volante è fondamentale la fiducia al volante di una macchina di F1”. Il discorso assai rapidamente ribadisce come Leclerc sia ben convinto di riuscire a fare bene nelle qualifiche. “Penso che le qualifiche siano uno dei miei punti forti”.

Il pilota della Ferrari ha poi voluto concludere così il suo discorso sottolineando come non cambierà il suo modo di approcciare: “Sono propenso maggiormente a metterci il 105% e vedere che cosa può succedere. A volta non funziona, fa male. Ma in generale credo che la mia mentalità abbia portato più cose positive che il contrario e dunque non la cambierò per il resto della carriera“, ha ribadito Leclerc.