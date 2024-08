Champions League, qualificazioni: spicca Lilla-Fenerbahce! Il Qarabag ospita il Ludogorets

Mancano poche settimane e conosceremo ufficialmente le squadre che parteciperanno alla fase finale della prossima edizione della Champions League. Questa settimana si terranno altre gare valide per i preliminari della competizione per club più seguita: ecco i match più interessanti!

Potenzialmente, la gara tra Qarabag e Ludogorets può riservare tante emozioni forti. Entrambe hanno già cominciato ufficialmente, da diverse settimane, la loro stagione e ora lotteranno con le unghie e con i denti per passare il turno. Partono favoriti gli azeri, questa volta impegnati davanti ai propri tifosi: la vittoria del Qarabag è a 1,68 su Planetwin365 e Betclic, mentre su WilliamHill è a 1,66. Segnaliamo anche la quota dell’Over 2,5 finale: su Planetwin365 si parla di 1,95 volte la posta; su Betclic 1,88 e su WilliamHill 1,90.

Altro match che merita attenzioni è Dynamo Kiev-Rangers. Gli ucraini hanno rifilato ben nove reti totali nel turno precedente contro il Partizan. Ora avranno dinanzi un avversario, però, sicuramente più temibile. Non è da escludere che quantomeno il primo tempo possa essere all’insegna dell’equilibrio: attenzione al segno “X” all’intervallo, su Planetwin365 a 2,25; su Betclic2,18 e su WilliamHill 2,20.

Sfida delicata per il Salisburgo, impegnato nella gara casalinga con il Twente. Gli austriaci dovrebbero far valere il fattore casa, sebbene il match non sia così semplice da approcciare: su Planetwin365, la vittoria del Salisburgo vale 1,62 volte la posta; su WilliamHill 1,60 e su Betclic 1,59. Segnaliamo anche la quota della giocata “Under 2,5”: parliamo di 2,10 volte la posta su Planetwin365 e WilliamHill, con Betclic che la propone a 2,02.

Di difficile lettura la super sfida tra Lilla e Fenerbahce, in programma questa sera alle ore 20,30. Entrambe le squadre hanno dimostrato di poter puntare su un reparto offensivo di tutto rispetto e possono dar vita ad una gara molto vivace. Nel radar, in primis, l’Over 2,5 finale: su Planetwin365 la quota è di 1,95; su Betclic 1,87 e su Unibet 1,96. Il successo del Lilla è, invece, bancato a 2,05 su Planetwin365; stessa quota che troviamo su Unibet e Betclic.

Nella serata di mercoledì, tra le varie gare in programma, segnaliamo Slavia Praga-Royale Union SG. I cechi vengono da due successi di fila in campionato e proveranno a mantenere il trend positivo anche in coppa. Su Planetwin365, la vittoria dello Slavia Praga è a 1,80; sulla lavagna di Betclic è a 1,79 e su Unibet a 1,83.