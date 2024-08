Dall’NBA al top club europeo: acquisto e ingaggio folle

Un importante club europeo ha messo a segno un grande colpo di mercato. I tifosi sono entusiasti di abbracciare questo giocatore proveniente dalla NBA

Il mercato impazza da alcune settimane, sia in Europa che negli Stati Uniti d’America. Dopo la decisione dei Los Angeles Lakers di scegliere al draft Bronny James, il figlio di LeBron, tutti i riflettori sono stati puntati sulla squadra californiana, ma ci sono anche altre franchigie pronte a piazzare colpi importanti, sia in entrata che in uscita. A volte succede che un giocatore decida di trasferirsi in Europa per avere un ruolo da protagonista ed è proprio il caso della trattativa di mercato che ha visto coinvolta una big spagnola.

Il giocatore in questione, dopo alcuni anni nella principale lega americana, ha preferito accettare la proposta di uno dei club europei più prestigiosi. Lo ha fatto per provare a vincere l’Eurolega e rilanciarsi con continuità in un basket diverso. I tifosi sono entusiasti del suo arrivo, ha fatto discretamente in NBA e adesso vuole dimostrare agli osservatori statunitensi di meritare un ruolo più importante. Potrebbe essere uno dei colpi più importanti in Spagna.

Chimezie Metu dall’NBA al Barcellona

Chimezie Metu passa al Barcellona. L’atleta statunitense ha il passaporto nigeriano ed ha giocato l’ultima parte della scorsa stagione con la maglia dei Detroit Pistons, chiudendo con una media leggermente superiore ai dieci punti a partita. Metu aveva iniziato la stagione a Phoenix, ma poi è stato coinvolto in uno scambio ed è finito ai Pistons. Dopo una manciata d’annate da gregario in NBA, adesso prova l’avventura in Europa e il Barcellona è pronto a garantirgli un contratto ricco e un progetto vincente.

Metu è un’ala grande di 2,08 metri, ha firmato un accordo annuale ed è il quarto innesto del club catalano, dopo Kevin Punter, Justin Anderson e Juan Núñez. Nato nel 1997, ha giocato con i San Antonio Spurs tra il 2018 e il 2020, poi ha disputato tre stagioni con la maglia dei Sacramento Kings e quest’anno ha diviso la stagione tra i Pheonix Suns e i Detroit Pistons. Il Barcellona lo ha scelto per le sue grandi doti atletiche e per la sua versatilità tattica.

Metu, infatti, può giocare sia ala grande che centro e può dare un grande contributo a rimbalzo. Il Barcellona viene da una stagione deludente, conclusa senza titoli e con l’eliminazione ai quarti di finale in Eurolega. L’obiettivo del club catalano è quello di tornare a vincere, sia nel proprio paese che in Europa. Per farlo, ha sicuramente bisogno di maggiore atletismo sotto canestro e l’innesto di Chimezie Metu aiuterà la squadra allenata da Roger Grimau ad essere più competitiva.