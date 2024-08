Il mondo del ciclismo è in lutto: morto a soli 28 anni

Un terribile lutto ha colpito il mondo del ciclismo: l’atleta è venuto a mancare a soli 28 anni

Un’altra terribile notizia che colpisce il mondo dello sport. In particolar modo quello del ciclismo che, nelle scorse ore, ha perso uno dei suoi atleti. La notizia, nel giro di pochissimo tempo, ha fatto immediatamente il giro della rete. Il cuore dell’atleta ha smesso di battere, per sempre, all’età di 28 anni.

Nel corso di una pedalata verificatasi domenica 4 agosto negli Stati Uniti D’America, per il campionato nazionale di mountain bike, il pilota Scott Huntley è caduto rovinosamente con il suo mezzo. L’incidente, come riportato, è avvenuto durante la gara su una delle piste considerate più difficili. Secondo quanto annunciato da alcune fonti e media sportivi locali pare che il 28enne, conosciuto per le sue abilità in discesa, stava scendendo ad alta velocità quando avrebbe perso il controllo della bici.

Il tutto è avvenuto durante la discesa della “Cat 1 35-39” ai “Gravity Mountain Bike National Championships 2024“. L’impatto è stato terrificante nonostante, sul posto, fossero state installate tutte le protezioni normative. Il personale medico è intervenuto immediatamente ed ha provato a medicarlo sul posto. Le ferite riportate alla testa, però, erano gravi ed importanti: segno del fatto che doveva essere necessariamente trasportato in ospedale.

Dopo qualche ora dal suo arrivo, però, le sue condizioni sono peggiorate ancora di più fino a quando i medici non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Una notizia che, in un attimo, ha fatto immediatamente il giro nel mondo della mountain bike. Chi conosceva bene la vittima affermava che Huntley non si perdeva, per nulla al mondo, neanche una gara di discesa libera. La sua era una vera e propria passione per questo sport. I suoi colleghi e fan piangono la tragica scomparsa del 28enne.

Tantissimi, infatti, sono coloro che lo ricordano con affetto e stima sui social e lo ringraziano per tutto quello che ha dato. Il Campionato Nazionale di Discesa ha voluto onorare Huntley in segno di lutto e omaggiandolo nell’ultima gara: i ciclisti presenti si sono fermati per un minuto in segno di rispetto.

Un momento di grande commozione per tutti i presenti. Anche la comunità ciclistica internazionale ha voluto ricordare il 28enne per il suo spirito avventuroso e per il suo amore per la montagna. “Pedala in pace Scott, amico nostro” si legge sui social ufficiali.