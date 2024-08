Lazio, Dia ad un passo: idea concreta Folorunsho

Continua la rivoluzione in casa Lazio, i biancocelesti infatti non si vogliono fermare e sono pronti a regalarsi un nuovo colpo per il reparto offensivo. Dalla Salernitana arriverà infatti Boulaye Dia con il centravanti senegalese pronto a raggiungere la corte di Baroni per circa 10 milioni di euro.

Lazio, Dia ma non solo per Baroni

Un colpo quello di Boulaye Dia che andrebbe a regalare al tecnico un perfetto elemento da alternare con Castellanos permettendo così a Noslin di giocare sull’esterno dove è stato recentemente provato. Lazio che non si accontenta e vuole rinforzare anche il reparto di centrocampo. Il nome in pole è quello di Folorunsho. Il centrocampista, che piace anche alla Fiorentina, è pronto per lasciare il Napoli e ha già un passato nelle giovanili biancoceleste. Nella scorsa stagione ha poi lavorato proprio con Baroni. Contribuendo in modo fondamentale alla salvezza miracolosa del Verona. Dia ad un passo e l’idea sempre più concreta Folorunsho quindi, per una Lazio che continua la sua rivoluzione in vista di una stagione che deve essere quella del riscatto.