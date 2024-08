Napoli, Manna: “Osimhen fuori per dare integrità al gruppo”

Durante il pre partita di Napoli-Modena di Coppa Italia, il direttore sportivo azzurro Manna ha fatto il punto ai microfoni di Mediaset sul mercato in uscita (in particolare legato alla situazione Osimhen) e a quello in entrata concentrandosi su Lukaku.

Napoli, le parole di Manna

Su Osimhen Manna ha parlato così: “Victor è un giocatore che vuole andare via, noi siamo tranquilli perché abbiamo in rosa ragazzi per sostituirlo. Osimehn è un giocatore forte ma vogliamo dare integrità al gruppo. Poi vedremo quello che succederà nei prossimi 20 giorni”. Sulla situazione Lukaku il direttore azzurro si è poi esposto così: “Lukaku è un giocatore del Chelsea e con Raspadori e altri in rosa siamo tranquilli. Potrebbe arrivare un giocatore offensivo ma non è detto che sia Lukaku, ci faremo trovare pronti a sfruttare eventuali occasioni”. Infine, Manna ha concluso parlando di Neres: “È un giocatore del benfica forte, seguiamo tanti giocatori e ci vorrà tempo per capire quali saranno le soluzioni migliori per noi”.