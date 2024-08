Via libera LeBron James: adesso sono guai per i Lakers

Impegnato nel torneo olimpico di basket col Dream Team, LeBron James non dimentica le sorti dei suoi Lakers: c’è la benedizione

Uno spavento non da poco. Sotto nel punteggio al cospetto di una fantastica Serbia per quasi tutto il match, la nazionale statunitense di basket tira fuori gli artigli nella seconda metà dell’ultimo quarto per prendersi una vittoria che vale tanto, tantissimo.

In palio, contro la formazione balcanica degli ottimi Jokic e Bogdanovc, c’era infatti la finale per la medaglia d’oro. Obiettivo raggiunto, grazie soprattutto ad uno stratosferico Steph Curry, capace di segnare 36 punti con 9/14 da tre, ma quanta fatica per i ragazzi di Coach Kerr.

Oltre alla stella di Golden State, nel Team USA hanno brillato anche il tanto chiacchierato Joel Embiid ed ovviamente anche lui. King Kames. Uno capace di realizzare una tripla doppia accompagnando il tutto con la solita onnipotenza sui 28 metri.

Archiviata una pratica che si era messa davvero male per le stelle del’NBA, tutte le attenzioni sono ora concentrate sul match che mette in palio, per gli Stati Uniti, quello che sarebbe il quinto oro olimpico consecutivo. Per la verità alcuni dei protagonisti del roster americano continuano a non perdere di vista quel che accade Oltreoceano, nelle loro franchigie di appartenenza.

Figuriamoci se lui, LeBron Raymone James da Akron, Ohio, fresco di rinnovo contrattuale biennale coi Lakers a 52 milioni di dollari l’anno, non si sia interessato alle vicende di mercato della squadra di Los Angeles.

Jerami Grant ai Lakers, c’è l’ok di LeBron

Secondo quanto riportato dai media americani, la franchigia californiana sarebbe molto vicina all’acquisto di Jerami Grant dai Portland Trail Blazers. Ala piccola in grado di giostrare anche da ala grande – pestando così un po’ i piedi ad Anthony Davis, che nella squadra gialloviola è il depositario della posizione numero 4 in campo – il 30enne ex Detroit Pistons sarebbe importante soprattutto per le sue grandi capacità difensive. Un qualcosa che è mancato, nelle ultime due stagioni, alla blasonata compagine della città degli angeli.

L’arrivo di Grant sarebbe stato approvato da LeBron in persona. Il ‘Prescelto’, sempre più coinvolto nelle scelte societarie del club, rischia però così di attirarsi le antipatie proprio di quel Davis già eletto compagno preferito di avventura dallo stesso ‘Re’ nei suoi anni ai Lakers.

Protagonista finora di un’Olimpiade vissuta più da comprimario che da fattore determinante per le sorti di Team USA, l’ex New Orleans Pelicans potrebbe dover cedere parte del suo status per far sì che il valore e l’apporto di Grant possano dispiegarsi senza troppi limiti. Qualcuno annusa nell’aria un possibile nuovo fronte di discordia nel già bollente spogliatoio della blasonata squadra di Los Angeles…