Sinner non ne può più: è bufera, pazienza finita

Jannik Sinner alla fine ha detto basta: non è riuscito a tollerare oltre. Il tennista ha perso letteralmente la pazienza

“Di quello che pensa la gente mi interessa relativamente”, è uno sfogo bello e buono quello di Jannik Sinner, poche volte così diretto nelle sue parole. Lo hanno fatto arrabbiare davvero questa volta e il tennista azzurro non ci ha visto più. La domanda sibillina è stata posta in conferenza stampa poco dopo una delle partite disputate al Masters di Montreal.

Il motivo che l’ha fatto irritare non è dovuto alle dinamiche del torneo dal quale è uscito ai quarti di finale ma a quanto successo qualche settimana fa. Non è un mistero che ci sono state polemiche, anche piuttosto feroci, da parte delle critica in merito alla scelta di Sinner di rinunciare alle Olimpiadi di Parigi. Un forfait dovuto a una brutta tonsillite che in pratica gli ha tolto la possibilità di “coronare un sogno”, stando alle sue parole.

Che sfogo! Jannik Sinner perde la pazienza e sbotta, scoppia la bufera

Apriti cielo. In molti hanno visto nel malanno di Sinner solo una scusa, tra l’altro già “pronosticata” e “suggerita” da diversi addetti ai lavori in tempi non sospetti, per non incorrere in altri infortuni e pregiudicare la stagione.

Questa tesi è stata maggiormente avvalorata dalla sua partecipazione torneo di Montreal, dove si è recato appena qualche giorno dopo il forfait olimpico e con l’evento di Parigi. Ma c’è dell’altro. Ogni impresa degli azzurri a Parigi è stata vista come motivo di attacco per il classe 2001. Da Musetti a Paolini, per finire con Tamberi sceso in campo nonostante condizioni fisiche precarie (“mica come mister tonsillite” si leggeva sui social).

A tutto questo odio mediatico ha posto fine lo stesso Sinner. L’azzurro ha finito la pazienza ed è sbottato con una serie di dichiarazioni davvero forti nei toni di fronte all’ennesima domanda sulla mancata partecipazione olimpica: “Questa è una domanda a cui non dovrei nemmeno rispondere. Soltanto io e il mio team sappiamo quello che ho passato. Il mio sogno era quello di partecipare all’Olimpiade, lo desideravo da tanto tempo ma purtroppo non riuscivo ad alzarmi dal letto“. Poi la stoccata: “Di quello che dice la gente mi interessa relativamente, non do peso a certe voci”. Messaggio chiarissimo.

Sinner sarà in campo questa settimana al Masters di Cincinnati, altro torneo dove è la prima testa di serie del tabellone. Quello di Cincinnati è l’ultimo evento previsto prima della partecipazione allo Us Open.