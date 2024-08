ESCLUSIVA SI Pedullà: “Gli aggiornamenti su Koopmeiners”

Aggiornamento sulla situazione Koopmeiners fornito da Alfredo Pedullà, che scrive così sul suo profilo X: “Ricordiamo quanto scritto in esclusiva dopo incontro di domenica scorsa

“Adesso ci sono davvero le condizioni per andare fino in fondo: la Juventus che aveva preparato una proposta di 50 milioni più bonus, potrebbe (dovrebbe) alzare la base fissa per arrivare complessivamente a una cifra più vicina ai 60 che ai 55 milioni”. Più vicina ai 60 che ai 55… Ora siamo in attesa di collegarci con l’interno desiderato.