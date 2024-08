Verstappen in Ferrari, annuncio clamoroso: F1 stravolta

Un annuncio pazzesco che ha scosso il mondo della Formula 1 nelle scorse ore. Coinvolti Verstappen e la Ferrari

Un grande campione Max Verstappen ma in pista corre ancora quello che per molti è il più grande di sempre: Lewis Hamilton. Colui il quale ha dominato in F1 prima che l’era vincente della Red Bull avesse inizio proprio a discapito dell’inglese. Da un lato Max Verstappen, dall’altro proprio il pilota sette volte campione del mondo sul quale la Ferrari ha clamorosamente deciso di puntare per i prossimi tre anni.

Una firma pazzesca, il colpo del secolo a detta di molti. Il 39enne di Stevenage lo scorso febbraio ha annunciato l’incredibile scelta di lasciare la Mercedes per passare alla Scuderia di Maranello. A tal proposito sono arrivate poche ore fa alcune dichiarazioni inerenti proprio Verstappen ed Hamilton. Dichiarazioni che coinvolgono anche la Ferrari e non certo in modo favorevole.

Il pilota olandese Tom Coronel ha espresso la sua opinione rispetto all’ingaggio di Hamilton da parte della ‘Rossa’, ritenuto un vero e proprio ripiego rispetto a Verstappen. Secondo Coronel la primissima scelta a Maranello era Max Verstappen ma l’impossibilità ad arrivare al tre volte campione del mondo ha dirottato le attenzioni sulla possibilità di arrivare Hamilton.

“Solo con Verstappen”: Ferrari, annuncio choc

Nell’intervista concessa a ‘Formule1.nl’, Coronel è stato chiarissimo: “Hamilton era ed è un pilota di punta che inaspettatamente potrebbe vincere un titolo mondiale. Glielo augurerei di cuore. Ha vinto, recentemente, in Belgio e prima ancora a Silverstone per la nona volta. Non vedo l’ora si trasferisca in Ferrari”.

La riflessione del pilota arriva poi a coinvolgere Max Verstappen. “Quello della Ferrari è stato un colpo da maestro ma sono sicuro che avrebbero – ovviamente – preferito Max. La Ferrari può tornare campione del mondo solo con Verstappen, Hamilton non ci riuscirà”.

Coronel conclude la sua riflessione così: “Hamilton è la seconda scelta. Ma meglio la seconda che la terza. Hamilton dopo la Ferrari si ritirerà. Ogni pilota sogna di vestirsi di rosso ma si può scommettere che si sveglierà sudato diverse volte l’anno prossimo. Perché correrà dietro alla Mercedes con la sua Ferrari”. Non c’è dunque, da parte del pilota olandese, grande fiducia né in Hamilton né nella Scuderia di Maranello per il 2025. Solo il tempo ci dirà se ha ragione o torto. Il momento non è poi così lontano.