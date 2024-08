RieccolA: bentornata Serie A, le milanesi subito in campo

Si ricomincia. D’altronde è sempre bello tornare dove si è stati bene. La Serie A riparte quest’oggi dopo una breve sosta. Si gioca sempre di più e l’intensità degli impegni del calendario internazionale sta crescendo anno dopo anno. Tra Europei e Copa America, quest’anno i momenti di pausa sono stati davvero pochi. E l’anno prossimo, registrando la presenza del nuovo format della Champions e del Mondiale per Club, gli attimi per rifiatare saranno ancor meno.

Si riparte, dunque, con tre appuntamenti quest’oggi. Alle 18:30 esordio in A del Parma di Pecchia: al Tardini c’è la Fiorentina. Poi le milanesi, subito in campo per far la voce grossa: l’Inter ospite del Genoa al Ferraris, il Milan a San Siro contro il Torino. Punti pesanti in palio per indirizzare il cammino verso le mete più preziose. Lo spettacolo della A è pronto a iniziare, i tifosi non vedono l’ora di emozionarsi per i propri beniamini.