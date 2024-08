Serie A, le formazioni ufficiali di Empoli-Monza

In serata, per la 1^ giornata di Serie A, dopo Genoa-Inter e Parma-Fiorentina, vanno in scena Empoli-Monza e Milan-Torino.

Empoli e Monza ripartono dal Castellani alla ricerca della permanenza in Serie A con due nuove guide tecniche. I toscani, salutato Davide Nicola, si sono affidati a Roberto D’Aversa. Mentre, i brianzoli riaccolgono in Serie A una vecchia conoscenza del nostro campionato come Alessandro Nesta all’esordio su una panchina della massima serie.

Le scelte di D’Aversa e Nesta per Empoli-Monza

EMPOLI (3-4-2-1): Vasquez; Walukiewicz, Ismajli, Viti; Gyasi, Henderson, Maleh, Pezzella; Fazzini, Esposito; Colombo. All. D’Aversa.

MONZA (3-4-2-1): Pizzignacco; Izzo, Pablo Marì, Carboni; Birindelli, Bondo, Pessina, Kyriakopoulos; Maldini, Caprari; Petagna. All. Nesta.