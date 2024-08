Serie A, le formazioni ufficiali di Genoa-Inter

Alle 18:30 comincia la Serie A, le prime due partite saranno Genoa-Inter e Parma-Fiorentina.

I Campioni d’Italia in carica dell’Inter scendono in campo a Marassi contro un Genoa rimaneggiato a causa del calciomercato. Una sfida comunque non facile per la squadra di Inzaghi che, lo scorso anno, uscì dal Ferraris con un solo punto.

Le formazioni Genoa-Inter

GENOA (3-5-2): Gollini; Vogliacco, Bani, De Winter; Zanoli, Frendrup, Badelj, Malinovskyi, Martin; Messias, Vitinha. All. Gilardino.

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Thuram. All. Inzaghi.