Serie A, le formazioni ufficiali di Milan-Torino

Dopo l’avvio ufficiale alle 18:30 con Genoa-Inter e Parma-Fiorentina, questa sera scendono in campo Empoli-Monza e soprattutto Milan-Torino.

A San Siro l’esordio del Milan di Paulo Fonseca contro i granata di Paolo Vanoli. I rossoneri si presentano ai nastri di partenza con una delle squadre più forti del torneo, ma senza l’entusiasmo dei tifosi che speravano in un’altra guida tecnica. Per il Toro, invece, comincia una nuova era con l’ex tecnico del Venezia in panchina.

Le scelte ufficiali di Fonseca e Vanoli per Milan-Torino

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Tomori, Thiaw, Saelemaekers; Loftus-Cheek, Bennacer; Chukwueze, Pulisic, Leão; Jovic. All. Fonseca.

TORINO (3-5-2): Milinkovic-Savic; Vojvoda, Coco, Masina; Bellanova, Ricci, Linetty, Ilic, Lazaro; Sanabria, Zapata. All. Vanoli.