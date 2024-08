Dalla Spagna: “Valentino Rossi complotta contro Marquez”

Incredibili accuse dalla Spagna: Valentino Rossi starebbe complottando contro Marc Marquez, futuro pilota della Ducati ufficiale

Il Mondiale 2024 è ancora nel vivo, con una battaglia straordinaria per il primo posto tra Pecco Bagnaia e Jorge Martin, con Enea Bastianini a inseguire a distanza ravvicinata. L’attenzione di moltissimi appassionati è tuttavia già proiettata verso il 2025, l’anno dell’approdo nel team Ducati ufficiale di un pilota leggendario come Marc Marquez.

Un trasferimento applaudito da molti, ma non da tutti. Stando a quanto trapela in Spagna, chi non avrebbe voluto questa ‘promozione’ per lo spagnolo sarebbe in particolare Valentino Rossi che starebbe addirittura complottando per mettere i bastoni tra le ruote al suo ex rivale.

Che i rapporti tra l’ex numero 46 e il pilota catalano non siano mai stati idilliaci, complici i tanti duelli in pista che li hanno visti protagonisti in un passato ancora recente, era risaputo. Che addirittura l’attuale boss del team VR46 stia però complottando nelle segrete stanze contro Marquez per cercare di rendergli la vita difficile in Ducati il prossimo anno, appare obiettivamente difficile da credere.

In Spagna però una tesi del genere ha preso piede negli ultimi giorni. Una tesi scaturita in seguito alle dichiarazioni del campione del mondo Pecco Bagnaia, interpretate come una vera e propria manovra di disturbo da parte di Rossi, il quale da dietro le quinte starebbe cercando di complicare la vita a Marquez.

Marquez nel mirino di Valentino Rossi: l’indiscrezione dalla Spagna

Galeotta fu l’intervista di Bagnaia a DAZN. Bagnaia, ancora ampiamente in corsa per cercare un tris che lo proietterebbe nella leggenda del Motomondiale, ha infatti cominciato a mettere le mani avanti su cosa potrebbe succedere dal prossimo anno con lui e Marquez a condividere il box del team Ducati ufficiale.

Avere “due galli in un pollaio” non sarà semplice, secondo il campione del mondo, per i vertici della Ducati. Tra i due può darsi infatti che le cose vadano egregiamente e che la convivenza possa essere “super buona” ma è anche possibile che possa tramutarsi in un vero “disastro“.

Parole che, secondo quanto riferito da Elnacional.cat, sembrerebbero riflettere perfettamente il pensiero di Valentino Rossi e dimostrerebbero l’influenza dell’ex fuoriclasse di Tavullia sulle questioni di casa Ducati e sullo stesso pensiero del suo ‘delfino’ Bagnaia.

Ma sarà davvero così? Possibile che Valentino stia concentrando realmente i propri sforzi sul mettere i bastoni tra le ruote al suo ex rivale, piuttosto che sul cercare di rendere più competitivo il proprio team adesso che ha ottenuto anche una moto ufficiale per la prossima stagione? Ai posteri l’ardua sentenza, anche se è chiaro che la versione riportata dalla stampa spagnola in questo momento non sembra credibile. Almeno fino a prova contraria.