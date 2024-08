Atalanta, Percassi: “Koopmeiners e Lookman? Molto spesso vengono suggerite cose inopportune”

Ai microfoni di Sky Sport Luca Percassi, amministratore dell’Atalanta, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: “Koopmeiners e Lookman? Noi siamo molto tranquilli. La nostra idea, condivisa da tutti, allenatore, proprietà e società era non far partire questi giocatori importanti, per la prima volta nella nostra storia. Noi abbiamo sempre rispettato tutti i nostri obblighi, non vediamo l’ora che finisca questo calciomercato, che ci ha riservato qualche sfortuna, come l’infortunio di Scamacca. La società deciderà il futuro. Non ci aspettavamo determinate cose. Siamo molto tranquilli. La nostra fortuna è che la società ha dato disponibilità a investire. La nostra volontà è di continuare a fare: siamo pronti a cogliere delle attività. Purtroppo, molto spesso ai calciatori vengono suggerite delle cose non opportune. Certo che il calciomercato aperto quando si gioca lo rende con tempistiche infinite”.