Bagnaia gongola, tutto grazie a Lorenzo: Marquez irritato

Batosta per Marc Marquez, Pecco Bagnaia può esultare: il merito è tutto di Jorge Lorenzo, cosa è successo

Non manca poi molto alla stagione 2025 del Motomondiale e l’attesa tra i tifosi è già altissima. Poter assistere a un campionato con due grandissimi piloti come Pecco Bagnaia e Marc Marquez nello stesso team, quello ufficiale Ducati, è sicuramente un motivo di grande interesse per tutti gli appassionati, e non solo. A poche settimane dall’annuncio dell’arrivo di Marc in rosso, Pecco può però tornare a sorridere, e il motivo gliel’ha dato Jorge Lorenzo.

Mentre lo stesso italiano sta cercando con tutte le proprie forze di mantenere il titolo di campione del mondo, resistendo all’attacco di un Jorge Martin doppiamente motivato dopo essere stato, in un certo senso, messo da parte da Ducati per far spazio a un pilota decisamente più esperto come Marquez, Marc è già proiettato proprio sulla prossima stagione.

Più di ciò che sta facendo, in questa stagione, l’otto volte iridato non può fare, ed è anche per questo motivo che ormai sembra decisamente più concentrato su quel che avverrà il prossimo anno, quando potrà lottare con i migliori ad armi pari. Un’eventualità che in teoria potrebbe favorirlo, ma che secondo Lorenzo potrebbe in realtà regalare solo un campionato più equilibrato e avvincente rispetto agli ultimi anni.

Lorenzo fa infuriare Marquez: parole incredibili, Bagnaia può sorridere

La domanda che tutti si pongono in questo momento è come sarà possibile per Pecco e Marc convivere. La risposta di Lorenzo, intervistato dal ‘Giornale’, è che probabilmente non sarà possibile. Dal suo punto di vista, infatti, lo sport è competizione, e quindi è egoista, soprattutto quando si parla di sport individuali come il motociclismo.

La convivenza tra i due non sarà semplice, in quanto entrambi faranno di tutti per ottenere il massimo per se stessi, non tanto per la squadra. E se, sulla carta, la voglia forse anche più forte da parte di Marquez di imporsi con una nuova moto e di voler tornare campione del mondo potrebbe in teoria favorire lo spagnolo, Pecco ha comunque le sue carte da giocare, e le ha messe in evidenza senza troppi giri di parole lo stesso Jorge.

La lettura di Lorenzo, da questo punto di vista, è estremamente semplice: Marquez potrebbe anche essere superiore rispetto a Bagnaia in quanto a talento e ambizione. Tuttavia, ha un limite che non può essere sottovalutato: “È già arrivato al massimo, ha più anni sulla carta d’identità e si porta dietro un trama al braccio che sembra limitarlo“.

Tre zavorre che, stando a quanto riferito dall’ex campione del mondo spagnolo, potrebbero rivelarsi fatali non tanto per spianare la strada a Pecco verso il Mondiale, quanto a rendere quanto meno la sfida equilibrata. Starà a Marquez a questo punto dimostrare a Lorenzo e ai suoi detrattori che le cose non stanno proprio così, e che anche lui ha ancora molto da dare sia in questo che nei prossimi Mondiali, soprattutto con una moto alla sua altezza.